SON DAKİKA! Asgari ücret ne kadar olacak? Sendikalardan flaş talep

Bu iş birliğinin bir dizi ilke etrafında yapılacağını ve bu ilkeleri belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Arslan, "Belirlediğimiz ilkeler etrafında asgari ücretin ortaya çıkması için çaba sarf edeceğiz. Rakamları değil, ilkeleri esas alarak bu mücadeleyi başlatmamız gerekiyor. Hak-İş, öncelikli olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itiraz ediyor.