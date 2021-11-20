SON DAKİKA! Asgari ücret ne kadar olacak? Sendikalardan flaş talep

Gelecek yıl asgari ücret ne olacak? Milyonlarca çalışan bu sorunun yanıtı merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına aralık ayının ilk haftasında başlayacak.
Çalışan kesimin temsilcisi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde izlenecek yol haritasını görüştü. Sendika genel başkanlarının katılımıyla yapılan üçlü zirvede temel alınacak ilkeler konusunda teknik düzeyde çalışmalar yapılmasını kararlaştırdı.
4 KİŞİLİK AİLE ESAS ALINMALI
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş'in çağrısı üzerine geçen çarşamba günü 3 konfederasyon olarak toplantı yaptıklarını ve asgari ücretin belirlenmesi sürecinde iş birliği kararı aldıklarını söyledi.