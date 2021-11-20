Hepsiburada, Trendyol, N11, Amazon Black Friday indirimleri hangi gün? Efsane Cuma indirimleri başladı mı, hangi tarihte?

BLACK FRIDAY NEDİR?

Amerika'da Black Friday yani Kara Cuma, Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Bu günde Mağazalar erken saatlerde açılır ve geç kapanır. Sizleri hayrete düşürecek derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday resmi bir tatil sayılmaz.

Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır. İnternet üzerinde iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar. Son yedi yıl içinde, bu günde indirim yapan şirketlerin karları sürekli artmıştır.

Alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar, ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.