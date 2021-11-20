Hepsiburada, Trendyol, N11, Amazon Black Friday indirimleri hangi gün? Efsane Cuma indirimleri başladı mı, hangi tarihte?

Efsane Cuma indirim günleri hakkında alışveriş meraklıları araştırmalara başladı. Kasım ayının gelmesiyle birlikte online alışveriş siteleri Efsane Cuma indirimlerine giriyor. Stoklar erimeden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar indirim günlerinin tarihini merak edip araştırmaya başladı. Online alışveriş sitelerinde beğendikleri ürünleri favorileyenler, "Efsane Cuma indirimleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Hepsiburada, Trendyol, N11, Amazon Black Friday indirimleri hangi gün?" Sorularına yanıt arıyor. İşte tüm merak edilenler...
HEPSİBURADA EFSANE GÜNLER NE ZAMAN?
Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri 21-26 Kasım tarihleri arasında uygulanacak.
TRENDYOL EFSANE GÜNLER NE ZAMAN?
Trendyol Efsane Günler ise 23-26 Kasım tarihleri arasında uygulanacak.