İşçiye İŞKUR koruması (Ekonomi haberleri)

İŞKUR, istihdamı artırmaya ve işten çıkarmaları zorlaştırmaya yönelik önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. İşbaşı Eğitim Programı çerçevesinde 3, 6 ve 9 aylık şeklindeki mecburi çalışma süreleri iki katına çıkarıldı. Artık işveren, işçiyi, 3 aylık talep etmişse 6 ay, 6 aylık talep etmişse 12 ay ve 9 aylık talep etmişse 18 ay çalıştırmak zorunda. İŞKUR Genel Müdür Vekili Oğuz Kağan Güldoğan "İşverenler talep ettikleri elemanların en az yüzde 50'siyle devam etmek zorunda. Mecburi çalıştırma sürelerinde uygulama değişikliğine gittik. İşten çıkarmalar daha zor olacak" dedi.

OTOMOBİL UÇAR GİDER!

İsveçli Jetson Aero ve Çinli HT Aero şirketleri geçtiğimiz günlerde iki ayrı uçan otomobil modelini tanıtmıştı. Elektrikli araçların hem çevre dostu olması hem de havada hareket etmeleri nedeniyle kent yaşamına yeni bir soluk getireceği belirtildi. Jetson Aero adlı uçan otomobilin satış fiyatı 92 bin dolar olarak açıklandı. Havada giden bu araç karada da kullanılabiliyor. Bu özel araç için şimdiden 11 bin sipariş geldi. Araçlar 2022'de teslim edilecek.

TİCARETTE İLETİŞİM VAR

Trendyol ve Turkcell yeni bir iş birliği yapıldığı duyuruldu. Turkcell, sadece Trendyol satıcılarına özel hayata geçirdiği avantajlı kampanyalarla mobil internetten, sabit internete, dijital reklam paketlerinden, toplu SMS gönderimine birçok ürün ve çözüm sunuyor. Böylece Trendyol iş ortaklarının daha fazla potansiyel müşteriye ulaşması sağlanırken, iş hacimlerini büyütmeleri hedefleniyor. Turkcell müşterisi olup Trendyol'da mağazası olan satıcılar, Trendyol uygulaması ve web sitesinde yapacakları internet kullanımlarında geçerli 5 GB mobil internet paketine ücretsiz sahip olabiliyor.

EDİRNE'YE BULGAR AKINI

Edrine'ye komşu Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist, alışveriş için akın etti. Pandemi sonrası her geçen gün sayıları artan Bulgar ve Yunan turistler, tur otobüsleri ve araçlarıyla geliyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Hafta sonlarında 12 bin turist geldiğini belirterek, "Esnafın yüzü güldü" dedi.

FAİZ ÜRETİME YÜK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle; faizin üretim ve ihracat için yük olduğunu söyledi. Gülle "İhracat büyümenin yarısını gerçekleştiriyor. Bir puanlık bir indirimle TL'nin bu kadar değer kaybetmesini anlamakta zorlanıyoruz. Reel sektör, bu ülke için çalışmaya ve döviz kazandırmaya devam ediyor. Bugün tam anlamda bağımsız olmak için dış ticaret fazlası veren ülke olmalıyız" dedi.