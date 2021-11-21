Sıfır atıkta depozito iade dönemi! 1 Ocak 2022'den itibaren başlıyor

Çevre Bakanlığı bünyesinde Depozito Yönetim Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi ile geri kazanılabilir atıkların yönetimini daha aktif bir şekilde yürütmek için Türkiye'de bir ilk olarak Türkiye Çevre Ajansı kurulmuştu. Ajansla depozito iade sisteminin daha etkin bir şekilde yürütülmesi hedeflenirken, depozito yönetim sisteminin işletileceği ve izleneceği online merkezi veri sisteminin hazırlıklarında da son aşamaya gelindi.
OCAK 2022'DE DEVREYE GİRECEK
Sisteme dahil edilen ambalajların yeni standartlara uygun olarak üretilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik uygulama 1 Ocak 2022'de devreye girecek. TÜÇA tarafından depozito yönetim kapsamına alınan pet, cam, alüminyum içecek şişeleri ve ambalajları bu tarihten itibaren tüketicilerden alınarak geri kazanılmaya başlanacak.
Atık toplama faaliyeti dahil bu atıkların alımı satımı konusunda fiili bir faaliyette bulunmayacak olan TÜÇA, depozito uygulamaları kapsamında belirlenen depozito ücretlerini üreticilerden tahsil ederek tüketicilere iade edecek. Bu kapsamda üretici firmaların yatırdıkları depozito bedelleri TÜÇA'nın hesaplarında tutulacak.