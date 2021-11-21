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    Girişimciye mentörlük desteği

    Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ); AB tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Sanayi Bakanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı koordinasyonuyla yürütülen, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) - ENHANCER Projesi kapsamında Yeni Ürün Geliştirmek için Altyapının Güçlendirilmesi ve Mentor Köprüsünün Kurulması" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

    Girişimciye mentörlük desteği

    Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin (HKÜ); AB tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Sanayi Bakanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı koordinasyonuyla yürütülen, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) - ENHANCER Projesi kapsamında Yeni Ürün Geliştirmek için Altyapının Güçlendirilmesi ve Mentor Köprüsünün Kurulması" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli: ENHANCER programında uygulanan proje ile yerli girişimcilerin yanı sıra geçici koruma altındaki göçmenler tarafından işletilen KOBİ'lerin de yeni ürün geliştirmeleri desteklenecektir. KOBİ'lerimize yeni ürün fikirleri için iş planı hazırlama desteği verilecek ve deneyimli mentorler ile eşleştirilecektir" dedi.

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