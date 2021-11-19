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    • Ekonomi
    • 19.11.2021 16:54
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    • 19.11.2021 16:54
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    SON DAKİKA! Benzin, motorin ve LPG fiyatına zam! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

    Son dakika haberine göre benzin, motorin ve LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Benzinin litre fiyatı 52 kuruş, motorinin litre fiyatı 50 kuruş, LPG'nin litre fiyatı ise 45 kuruş arttı.

    Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren geçerli...

    Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam geldi.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,15 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,22 liradan 8,74 liraya çıkacak.

    Ankara'da ortalama 8,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,21 liradan 8,71 liraya, İzmir'de 8,29 liradan 8,79 liraya çıkacak.

    LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 6,95 liradan 7,40 liraya, İstanbul'da ortalama 6,90 liradan 7,35 liraya ve İzmir'de 6,78 liradan 7,23 liraya yükselecek.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Benzin, motorin ve LPG fiyatına zam! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
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