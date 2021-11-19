Son dakika LPG'ye zam geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir yeni LPG fiyatları ne kadar? 20 Kasım LPG kaç TL oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) gelen son dakika habere göre benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam geldi. İşte konuya dair tüm detaylar...
LPG'YE ZAM GELDİ Mİ? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR YENİ LPG FİYATLARI NE KADAR? 20 KASIM LPG KAÇ TL OLDU
EPGİS tarafından yapılan son dakika açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 45 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,15 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,22 liradan 8,74 liraya çıkacak.