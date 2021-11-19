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    • Ekonomi
    • 19.11.2021 16:56
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    • 19.11.2021 16:59
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    Son dakika LPG'ye zam geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir yeni LPG fiyatları ne kadar? 20 Kasım LPG kaç TL oldu?

    Son dakika açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam geldi. Bu gelişmelerin ardından güncel akaryakıt fiyatları merak edilmeye başlandı. Peki, LPG fiyatlarında ne kadar bir artış yaşanacak? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları ne kadar? İşte cevabı…

    Son dakika LPG’ye zam geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir yeni LPG fiyatları ne kadar? 20 Kasım LPG kaç TL oldu?

    Son dakika LPG'ye zam geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir yeni LPG fiyatları ne kadar? 20 Kasım LPG kaç TL oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) gelen son dakika habere göre benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam geldi. İşte konuya dair tüm detaylar...

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    EPGİS tarafından yapılan son dakika açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 45 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

    Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam geldi.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,15 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,22 liradan 8,74 liraya çıkacak.

        Ankara'da ortalama 8,27 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,21 liradan 8,71 liraya, İzmir'de 8,29 liradan 8,79 liraya çıkacak.

        LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 6,95 liradan 7,40 liraya, İstanbul'da ortalama 6,90 liradan 7,35 liraya ve İzmir'de 6,78 liradan 7,23 liraya yükselecek.

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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