Son dakika LPG'ye zam geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir yeni LPG fiyatları ne kadar? 20 Kasım LPG kaç TL oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) gelen son dakika habere göre benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam geldi. İşte konuya dair tüm detaylar...