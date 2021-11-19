Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.11.2021 16:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.11.2021 16:33
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli duyurdu! 107 milyonluk destek hesaplara yatıyor

    Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 107 milyon 557 bin TL'lik destek ödemesinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

    Bakan duyurdu! Dev destek hesaplara yatıyor

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplam 107 milyon 557 bin TL'lik destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "107 milyon 557 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 54 milyon 516 bin TL, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 198 bin TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 843 bin TL, toplamda 107 milyon 557 bin TL'lik destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık. Hayırlı bereketli olsun" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Pensilvanya’da ’zehirlenme’ paniği!
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli duyurdu! 107 milyonluk destek hesaplara yatıyor
        SON DAKİKA