Son dakika: Asgari ücrette flaş gelişme! Talep belli oldu

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Mevcut asgari ücret 2021 yılında brüt 3.577 TL net 2 bin 825 lira olarak ödeniyor. Mevcut Asgari ücretin işverene maliyeti ise 4 bin 203 lira. Geçtiğimiz yıl Asgari Ücrete yüzde 21 oranında zam yapılırken bu yıl bu rakamın % 30 seviyelerine kadar çıkarılması bekleniyor