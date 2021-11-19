Son dakika: Asgari ücrette flaş gelişme! Talep belli oldu

Son dakika ekonomi haberleri... Milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olacığını merak ediyor. Yeni zamlar büyük bir heyecanla beklenirken bir sendika asgari ücret talebini açıkladı.
TALEBİNİ AÇIKLADILAR
DİSK 2022 yılı için asgari ücret talebini Genel İş Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. DİSK 2022 Asgari Ücret taleplerini Ankara'daki başkanlar toplantısında açıkladı. DİSK, asgari ücretin 2022'de net 5 bin 200 TL olmasını talep etti.
GÖRÜŞMELER ARALIKTA BAŞLAYACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına aralık ayının ilk haftasında başlayacak.