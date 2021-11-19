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    • Ekonomi
    • 19.11.2021 12:47
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    • 19.11.2021 12:48
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    Son dakika: Asgari ücrette flaş gelişme! Talep belli oldu

    Son dakika ekonomi haberleri... Zamlı asgari ücretin açıklamasına sayılı günler kaldı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammının ne kadar olacağı herkes tarafından merak ediliyor. DİSK 2022 Asgari ücret taleplerini Ankara'daki başkanlar toplantısında açıkladı. DİSK, asgari ücretin 2022'de net 5 bin 200 TL olmasını talep etti.

    Asgari ücrette flaş gelişme! Talep belli oldu

    Son dakika ekonomi haberleri... Milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olacığını merak ediyor. Yeni zamlar büyük bir heyecanla beklenirken bir sendika asgari ücret talebini açıkladı.

    TALEBİNİ AÇIKLADILAR

    DİSK 2022 yılı için asgari ücret talebini Genel İş Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. DİSK 2022 Asgari Ücret taleplerini Ankara'daki başkanlar toplantısında açıkladı. DİSK, asgari ücretin 2022'de net 5 bin 200 TL olmasını talep etti.

    GÖRÜŞMELER ARALIKTA BAŞLAYACAK

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına aralık ayının ilk haftasında başlayacak.

        İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği Komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

        Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

        MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

        Mevcut asgari ücret 2021 yılında brüt 3.577 TL net 2 bin 825 lira olarak ödeniyor. Mevcut Asgari ücretin işverene maliyeti ise 4 bin 203 lira. Geçtiğimiz yıl Asgari Ücrete yüzde 21 oranında zam yapılırken bu yıl bu rakamın % 30 seviyelerine kadar çıkarılması bekleniyor
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