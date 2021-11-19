Benzin ve motorine zam geldi mi? 20 Kasım benzin litre fiyatı kaç TL? Opet, BP, Shell İstanbul, Ankara, İzmir yeni benzin dizel litre fiyatları 2021!

Son günlerde dövizdeki hareketlilik nedeniyle akaryakıta zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Bazı kaynaklara göre, 20 Kasım'dan itibaren benzin ve motorine zam geleceği ileri sürüldü. Peki, 20 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opet, BP, Petrol Ofisi benzin, motorin fiyatları kaç TL? Benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin motorin fiyatları...
Dolar/TL kurunda yaşanan artış sonrası akaryakıt fiyatlarına zam geliyor.
AKARYAKIT FİYATLARINA 50 KURUŞLUK ZAM!
Bazı haber kaynaklarına göre, benzine 20 Kasım Cumartesi'den geçerli olmak üzere litre başına 52 kuruş zam yapılacağını belirtti.
Motorinde ise 20 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere 50 kuruş zam yapılacak. LPG tarafında ise 52 kuruşluk zam beklentisi olduğu, fakat bu zammı Pazartesi gününe kalabileceği de belirtildi.