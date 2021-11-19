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    • Ekonomi
    • 19.11.2021 12:50
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    • 19.11.2021 12:50
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    Benzin ve motorine zam geldi mi? 20 Kasım benzin litre fiyatı kaç TL? Opet, BP, Shell İstanbul, Ankara, İzmir yeni benzin dizel litre fiyatları 2021!

    Dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik sonrası akaryakıt fiyatları hakkında gelişmeler takip ediliyor. Bazı haber kaynaklarından gelen bilgiye göre, 20 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzine ve motorine zam geleceği iddia ediliyor. Aynı zamanda LPG tarafında da zam beklentisi olduğu, fakat bu zammın Pazartesi gününe kalabileceği belirtiliyor. Bu nedenle gözler Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) tarafından gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, benzine zam gelecek mi? 20 Kasım benzin litre fiyatı kaç TL oldu? Opet, BP, Shell benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Benzin ve motorine zam geldi mi? 20 Kasım benzin litre fiyatı kaç TL?

    Son günlerde dövizdeki hareketlilik nedeniyle akaryakıta zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Bazı kaynaklara göre, 20 Kasım'dan itibaren benzin ve motorine zam geleceği ileri sürüldü. Peki, 20 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opet, BP, Petrol Ofisi benzin, motorin fiyatları kaç TL? Benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin motorin fiyatları...

    Dolar/TL kurunda yaşanan artış sonrası akaryakıt fiyatlarına zam geliyor.

    AKARYAKIT FİYATLARINA 50 KURUŞLUK ZAM!

    Bazı haber kaynaklarına göre, benzine 20 Kasım Cumartesi'den geçerli olmak üzere litre başına 52 kuruş zam yapılacağını belirtti.

    Motorinde ise 20 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere 50 kuruş zam yapılacak. LPG tarafında ise 52 kuruşluk zam beklentisi olduğu, fakat bu zammı Pazartesi gününe kalabileceği de belirtildi.

        BENZİN 8,65 LİRA, MOTORİN 8,72 LİRA

        Benzinde söz konusu tutarda zam gerçekleşmesi durumunda İstanbul Avrupa yakasında ortalama benzin fiyatları 8,65 TL seviyesine çıkacak. Motorinde ise fiyatlar 8,72 TL olacak.

        19 KASIM AKARYAKIT FİYATLARI!

        İstanbul akaryakıt fiyatları;

        Benzin: 8,09 TL

        Motorin: 8,16 TL

        LPG: 6,90 TL

        Ankara akaryakıt fiyatları;

        Benzin: 8,21 TL

        Motorin: 8,24 TL

        LPG: 6,93 TL

        İzmir akaryakıt fiyatları;

        Benzin: 8,21 TL

        Motorin: 8,24 TL

        LPG: 6,78 TL
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        Haberler Ekonomi Benzin ve motorine zam geldi mi? 20 Kasım benzin litre fiyatı kaç TL? Opet, BP, Shell İstanbul, Ankara, İzmir yeni benzin dizel litre fiyatları 2021!
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