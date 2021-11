Bitcoin madenciliği nasıl yapılır? Bitcoin Mining (Madenciliği) nedir? Evdeki bilgisayarla Bitcoin Madenciliği yapılır mı?

Bitcoin Madenciliği Nasıl Yapılır?

Gerçekleştirilen her para transfer işlemi Bitcoin network'üne duyurulmaktadır. Bu taleplerden her bir node diğer tabiri ile Bitcoin üzerinde işlem gerçekleştiren her bir elektronik cihaz, büyüklüğü 1 MB olan birer blok meydana getirebilir. Bu bloklar vasıtasıyla bir matematik probleminin çözülmesinin gerekliliği söz konusudur.

Bitcoin gerçekleştirilen bu transfer işlemlerinin meydana getirilmesi ve doğrulanması için şifreleme algoritmalarından yararlanır. Oluşturulmuş durumda olan blok için anahtar değeri üretmeye çalışır. Bitcoin'in kullanmış olduğu şifreleme fonksiyonu tersine çevrilemez nitelikte olan bir fonksiyondur. Fonksiyonun mevcut input değerlerini bulabilmek için sisteme olası input değerlerinin verilmesi suretiyle sayısız deneme yapılması gerekir. Bu da girdiyi bulmanın tek yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bahsi geçen 'proof of work' olarak tabir edilen işlem, son derece güçlü bir donanım ve yüksek enerji kullanımı ihtiyacı duymaktadır. Bitcoin sisteminin mantığı kapsamında, her on dakikada bir block üretilmesi gerekir, yani matematik probleminin bu 10 dakikalık süre içerisinde çözülmesi gerekmektedir. Eğer çözüm süresi 10 dakikadan uzun sürerse, Bitcoin sisteminin hedeflemiş olduğu hızın altında kalınmış olunur.

İşlem 10 dakikadan kısa sürmesi durumunda, Bitcoin sisteminin hedeflemiş olduğu Bitcoin'e daha hızlı yaklaşılmış olunur. Bundan dolayı, 2 haftada bir olmak üzere problemi zorlaştırıp kolaylaştıracak bir düzenleme yapılması söz konusudur. Bitcoin üretimi 21 Milyon adetle sınırlıdır. Bu durum Bitcoin üretiminin beklendiği gibi uzun yıllar sürmeden bir anda bitmesine de sebebiyet verebilmektedir.