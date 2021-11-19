Bitcoin madenciliği nasıl yapılır? Bitcoin Mining (Madenciliği) nedir? Evdeki bilgisayarla Bitcoin Madenciliği yapılır mı?

Bitcoin, kripto para birimleri arasında en popüleridir. Ekim ayında her geçen gün rekorlara sahne olan kripto paralar Kasım ayında serbest düşüş göstermeye başladı. Kripto para yatırımcılarının en merak ettiği konular arasında Bitcoin madenciliği yer alıyor. eki, Bitcoin mining (madenciliği) nedir, bitcoin nasıl üretilir? Bitcoin madenciliği nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler!
Bitcoin Mining (Madenciliği) Nedir?
Bitcoin mining (madenciliği), Bitcoin üretim işlemidir. Finansal transferlerin gerçekleşmesini sağlayan, yapılan finansal işlemlerin onaylama işlemini gerçekleştirilen ve yeni Bitcoin'lerin üretiminin gerçekleştirilmesini sağlayan bir yapıdır. Bitcoin madenciliği süreci (BTC Mining), Blockchain (Blok Zinciri) teknolojisiyle işlemektedir.
Zincirde yer alan full node'lar vesilesiyle Genesis Bitcoin'den itibaren gerçekleşmekte olan tüm işlemler kayıt altında tutulmaktadır. Bunun beraberinde Miner Node'ların anlık çözmeye çabaladıkları sorunlarla Bitcoin üretme işlemi gerçekleşir. Bitcoin madenciliği işini yürüten bireyler madenci (miner) olarak adlandırılmaktadır.
Bitcoin Nasıl Üretilir?
Bitcoin madenciliği (mining) yaparak, piyasada bulunmakta olan, Bitcoin üretimini gerçekleştiren makinelere belli miktarda yatırım yapılarak ev ortamında kişilerin kendi Bitcoin'ini üretebilmesi mümkün olmaktadır. Fakat bu işlemi evde yapabiliyor olmanın maliyeti oldukça yüksektir. Sermayenin haricinde ilk olarak güçlü bir donanıma sahip olunması ve güncel olarak takipte olmanın gerekliliği söz konusudur.
Bitcoin nasıl üretilir sorusuna verilebilecek en doğru cevaplardan biri ise şu şekilde olmaktadır: Bitcoin üretimi için en öncelikli gereksinim, internet bağlantısı ve uygun donanım olmaktadır. Bunun için son derece güçlü bir işlemciye ve işletim sistemine sahip olunmasının gerekliliği söz konusudur. Gerekli donanımlara sahip duruma gelindikten sonra ise, elektrik tüketimi ve karşılığındaki getirisi hususunda hesaplamalar yapılmasının ardından Bitcoin madenciliği kolay bir şekilde yapılabilmektedir.