Konya Kağıt halka arz başvuruları dün itibariyle alınmaya başlandı ve bugün sona erecek. Türkiye'de üretilen toplam yazı tabı kağıdı üretiminin yüzde 25'ini karşılayan Konya Kağıt AŞ'nin halka arz işlemine dair detaylar merak ediliyor. Peki, Konya Kağıt halka arz borsada ne zaman işlem görecek? Konya halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı? İşte detaylar...

KONYA KAĞIT HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Satış işlemi 18-19 Kasım tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama suretiyle gerçekleştirilecek. Satış fiyatı 6,95 TL olan şirket, BİST İstanbul'da KONKA kodu ile işlem görecek. Ancak henüz tarih açıklanmadı.