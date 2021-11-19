E-ticarette yeni kurallar geliyor! Bakan Mehmet Muş duyurdu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı ile Rekabet Kurumu ve Helal Akreditasyon Kurumu'nun 2022 yılı bütçe görüşmelerinde eleştiri ve sorulara yanıt verdi. Zincir marketler gibi E-Ticaret siteleriyle ilgili de çok sayıda şikayet geldiğini belirten Bakan Muş, e-ticaretin kurallı olmasının önemli olduğunu vurguladı.
Bu alanda yeni oyuncuların girmesine imkan tanıyacak bir ekosistemin oluşmasını istediklerini söyleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Online satış alanını takip ediyoruz. Burası çok önemli, çok önemsediğimiz ve yakından izlediğimiz bir alan. Bu alanla alakalı bir çalışma içerisindeyiz. Zincir marketlerle ilgili pek çok eleştiri bu online sitelerle alakalı da yapılıyor. Çok fazla ürün sattıkları, komisyon oranları gibi pek çok alanda eleştiri yapılıyor. Bakanlığa ulaşan pek çok şikayet söz konusu. Bunların hepsini değerlendirip bir düzenleme, çalışma yapmak istiyoruz. Eğer meclisten yetkiye ihtiyaç duyarsak meclisten talepte bulunacağız. Meclis de bize bu yetkiyi verirse düzenleme konusunda daha net adımlar atabiliriz" diye konuştu.
DENETİMLE FİYAT DÜŞMEZ
Muhalefet milletvekillerinin market denetimleriyle ilgili eleştirileri ve fiyat artışlarındaki nedenlere odaklanılmasına ilişkin eleştirilerine de yanıt veren Mehmet Muş, "Denetim yaparak fiyatlar düşmez, denetim neden yapılır, arz talep dengesiyle uyuşmayan bir şey varsa Bakanlık buna müdahale edebilir. Bakanlık kanunlar çerçevesinde buna müdahale eder. Şöyle bir şey algılanmasın, denetledik fiyatlar düşecek. Böyle bir şey yok. Gramajlar ve etiketlerle ilgili şikayetler geliyor, etikette 10 lira diyor kasada başka fiyatla karşılaşılıyor. Bakanlığın denetim alanı bunlarla ilgilidir" ifadelerini kullandı.