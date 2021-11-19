Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.11.2021 09:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.11.2021 10:24
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası güncel kredi faizleri...

    Son dakika haberine göre kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Kamu bankaları konut kredisi faiz oranları 1 milyon TL ve altına 1,20; 1 milyon TL üzerine ise 1,29 olarak güncellendi.

    Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

    Kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü.

    Bugün itibarıyla kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

    KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ
    Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

        Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

        GÖZLER ÖZEL BANKALARDA
        Kamu bankalarından sonra gözler özel bankalara çevrildi.

        KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
        Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yeni indirimli taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları açıklandığında haberimize anında eklenecektir.

        İşte diğer bankaların faiz oranları (Bu oranlar 19 Kasım 2021'e aittir. Değişiklik gösterebilir)

        AKBANK
        Konut kredisi: 1.39
        Taşıt kredisi: 1.55
        İhtiyaç kredisi: 1.67'den başlayan (sigortalı)
        1,79'dan başlayan (Sigortasız)

        ING
        Taşıt kredisi: 1.59
        İhtiyaç kredisi: 1.35
        Konut kredisi: 1.52

        DENİZBANK
        İhtiyaç kredisi: 1.89
        Taşıt kredisi: 1.81
        Mortgage Konut kredisi: 1.68

            QNB FİNANSBANK
            Konut kredisi: 1.69
            İhtiyaç kredisi: 1.39
            Taşıt kredisi: 1.85

            YAPI KREDİ
            Taşıt kredisi: 1,53
            Konut kredisi: 1,44
            İhtiyaç kredisi: 2,19'dan başlıyor

            TEB
            Taşıt kredisi: 1.61
            Konut kredisi: 1,58
            İhtiyaç kredisi: 1.59

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Ankara’da apartmanda patlama
            Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası güncel kredi faizleri...
                SON DAKİKA