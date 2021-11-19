SON DAKİKA! Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası güncel kredi faizleri...

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.