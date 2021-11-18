Son dakika altın fiyatları! 18 Kasım çeyrek altın, gram altın kaç TL oldu? Canlı 22 ayar bilezik, 14 ayar bilezik, reşat altın fiyatları!

Altını yatırım aracı olarak gören milyonlarca kişi fiyatları yakından takip ediyor. 18 Kasım Perşembe günü itibarıyla altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası tüm kurlarda sert yükseliş görülüyor. Peki, 18 Kasım çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte canlı ve güncel altın fiyatları...