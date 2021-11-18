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    • Ekonomi
    • 18.11.2021 15:42
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    • 18.11.2021 15:45
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    Son dakika altın fiyatları! 18 Kasım çeyrek altın, gram altın kaç TL oldu? Canlı 22 ayar bilezik, 14 ayar bilezik, reşat altın fiyatları!

    Altın fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Son günlerde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları ile ilgili yatırımcılar altının ne yönde hareket edeceğini araştırmaya başladı. Merkez Bankası Kasım ayı politika faizini 100baz puan indirerek 16'dan yüzde 15'e indirdi. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarının ne yönde tepki verdiği merak edildi. Peki 18 Kasım çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte canlı ve güncel altın fiyatları...

    takvim.com.tr
    Son dakika altın fiyatları! 18 Kasım çeyrek altın, gram altın kaç TL oldu? Canlı 22 ayar bilezik, 14 ayar bilezik, reşat altın fiyatları!

    Altını yatırım aracı olarak gören milyonlarca kişi fiyatları yakından takip ediyor. 18 Kasım Perşembe günü itibarıyla altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası tüm kurlarda sert yükseliş görülüyor. Peki, 18 Kasım çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte canlı ve güncel altın fiyatları...

    18 KASIM ALTIN FİYATLARI!

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 584,47

    SATIŞ: 606,86

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 4.308,00

    SATIŞ: 4.381,00

        CUMHURİYET ALTINI

        ALIŞ: 4.310,00

        SATIŞ: 4.375,00

        ONS

        ALIŞ: 1.862,94

        SATIŞ: 1.863,24

        GRAM ALTIN

        ALIŞ: 652,40

        SATIŞ: 652,52

        ÇEYREK ALTIN

        ALIŞ: 1.035,00

        SATIŞ: 1.066,00

        YARIM ALTIN

        ALIŞ: 2.069,00

        SATIŞ: 2.132,00

        TAM ALTIN

        ALIŞ: 4.151,05

        SATIŞ: 4.249,79
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            Haberler Ekonomi Son dakika altın fiyatları! 18 Kasım çeyrek altın, gram altın kaç TL oldu? Canlı 22 ayar bilezik, 14 ayar bilezik, reşat altın fiyatları!
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