Almayan pişman oldu! Renault, Volkswagen, Opel, Hyundai Fiat ve Dacia fiyat listesi! Kasım ayı sıfır araç fiyatları depremi!



Sıfır Araba Fiyatları Araştırması

Sıfır araba almak isteyenlerin ilk atacağı adım elbette genel piyasa araştırması yapmak olacaktır. Tüm markaların sedan, SUV ya da ticari modellerinde istenilen araç için fiyat karşılaştırması yapmak gereklidir. Fiyat araştırması yapmak alıcının bütçesine en uygun en ve en kullanışlı yola giden yoldur.

Sıfır araç alırken mutlaka bir önceki yıllarda aracın hangi özellikleri olduğu bilinmelidir. Bu sayede önce beğendiğiniz modeli kendi eski modelleri ile kıyas etmelisiniz. Eğer kendi çapında yenileme olmuş fiyat artışını gerçekten hak eden bir performans varsa sıfır araç seçiminde doğru yerdesiniz demektir.

İkinci aşamada beğendiğiniz sıfır aracı almadan önce mutlaka aynı özelliklerde diğer markaların modelleri ile karşılaştırın. Çünkü piyasada aynı özellikleri taşıyan ve çok daha uygun fiyata sıfır araba almak mümkün!