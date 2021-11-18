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    • Ekonomi
    • 19.11.2021 08:40
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    • 19.11.2021 08:40
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    Almayan pişman oldu! Renault, Volkswagen, Opel, Hyundai Fiat ve Dacia fiyat listesi! Kasım ayı sıfır araç fiyatları depremi!

    Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ikinci el otomobillerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle, sıfır arabaları incelemeye başladı. 2022 senesinde sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konuların başında güncel fiyatlar geliyor. Listede 500.000 TL'ye kadar olan modellere yer verildi. Kasım ayında sıfır km Renault, Volkswagen, Opel, Hyundai Fiat ve Dacia modelleri kaç lira oldu? Renault, Volkswagen, Opel, Hyundai Fiat ve Dacia modelleri ne kadar? Kasım ayı Renault, Volkswagen, Opel, Hyundai Fiat ve Dacia fiyatları kaç para?

    takvim.com.tr
    Renault, Volkswagen, Opel, Hyundai Fiat ve Dacia fiyat listesi! Almayan pişman oldu!

    Sıfır otomobil alacaklar amacıyla internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en makul modelleri listelendi. Araç alabilmek isteyenler bir yandan fiyat listesini incelemek isterken başka yandan da model model fiyatlara bakıyor. Kasım ayı sıfır araba fiyat listesini öğrenmek isteyen vatandaşlar husus ile ilgili oluşturulan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki Kasım ayında sıfır km Renault, Volkswagen, Opel, Hyundai Fiat ve Dacia modelleri kaç lira oldu? Renault, Volkswagen, Opel, Hyundai Fiat ve Dacia modelleri ne kadar? Kasım ayı Renault, Volkswagen, Opel, Hyundai Fiat ve Dacia fiyatları kaç para?

    Renault Yeni Clio'nun güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.

    Renault Clio Kaç Lira? Renault Clio Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Renault Clio Fiyatları?

    Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Benzin Manuel 199.000

    Renault Clio Joy 1.0 TCe ECO 100 bg Benzin Manuel 218.900

    Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 228.900

    Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 239.000

    Renault İcon Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik 254.900

    Renault Megane Sedan Kaç Lira? Renault Megan Sedan Fiyatları Ne Kadar?

    Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg Benzin Manuel 259.000

    Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe 140 Bg Benzin Manuel 265.000

    Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 327.900

    Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 341.000

    Megane Sedan Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 386.900

    Megane Sedan Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 392.900

    Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 389.900

    Megane Sedan Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 426.000

    Megane Sedan İcon 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik 439.900

    Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Dizel Otomatik 456.000

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        Fiat Egea Kaç Lira? Fiat Egea Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Fiat Egea Fiyatları?

        Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 175.900

        Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 221.900

        Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 244.900

        Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 195.900

        Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP Benzin Manuel 222.900

        Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 232.900

        Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 253.900

        Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 211.900

        Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP Benzin Manuel 238.900

        Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 248.900

        Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 266.900

        Dacia Yeni Duster Kaç Lira? Dacia Yeni Duster Fiyatları Ne Kadar?

        Dacia Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 231.000

        Dacia Yeni Duster Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 241.900

        Dacia Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 320.000

        Dacia Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 4x4 264.900

        Dacia Yeni Duster Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 262.900

        Dacia Yeni Duster Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 358.900

        Dacia Yeni Duster Prestige 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 333.000

        Dacia Yeni Duster Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 342.000

        Hyundai Yeni i20 Kaç Lira? Hyundai Yeni i20 Fiyatları Ne Kadar? Sıfır Hyundai Yeni i20 Fiyatları?

        Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump Benzin 189.400

        Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump Benzin Otomatik 209.900

        Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Benzin Otomatik 217.900

        Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus Benzin Otomatik 227.900

        Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Elite Benzin Otomatik 223.900

        Hyundai i20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Benzin Otomatik 237.600

        Hyundai i20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus Benzin Otomatik 246.750

            Opel Corsa Kaç Lira? Opel Corsa Fiyatı Ne Kadar? Sıfır Opel Corsa Fiyatları?

            Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential Manuel 209.900

            Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance Manuel 233.900

            Opel Corsa 1.5 Dizel MT6 102 HP Edition Manuel 243.900

            Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition Otomatik 253.900

            Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Elegance Otomatik 264.400

            Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Ultimate Otomatik 329.900

            Volkswagen Golf Kaç Lira? Volkswagen Golf Fiyatı Ne Kadar? Sıfır Volkswagen Golf Fiyatları?

            Volkswagen Yeni Golf 1.0 TSI 110 PS Impression Manuel 262.200

            Volkswagen Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life 393.000

            Volkswagen Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style 433.200

            Volkswagen Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line 457.300

            Volkswagen Yeni Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 475.800

            Volkswagen Yeni Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 499.900


            Sıfır Araba Fiyatları Araştırması

            Sıfır araba almak isteyenlerin ilk atacağı adım elbette genel piyasa araştırması yapmak olacaktır. Tüm markaların sedan, SUV ya da ticari modellerinde istenilen araç için fiyat karşılaştırması yapmak gereklidir. Fiyat araştırması yapmak alıcının bütçesine en uygun en ve en kullanışlı yola giden yoldur.

            Sıfır araç alırken mutlaka bir önceki yıllarda aracın hangi özellikleri olduğu bilinmelidir. Bu sayede önce beğendiğiniz modeli kendi eski modelleri ile kıyas etmelisiniz. Eğer kendi çapında yenileme olmuş fiyat artışını gerçekten hak eden bir performans varsa sıfır araç seçiminde doğru yerdesiniz demektir.

            İkinci aşamada beğendiğiniz sıfır aracı almadan önce mutlaka aynı özelliklerde diğer markaların modelleri ile karşılaştırın. Çünkü piyasada aynı özellikleri taşıyan ve çok daha uygun fiyata sıfır araba almak mümkün!
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