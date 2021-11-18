Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Fahri trafik müfettişinin kestiği ceza iptal edildi

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, "elektronik cihazla kayıt yapılmadığı" gerekçesiyle fahri trafik müfettişinin yazdığı para cezasını iptal etti.
Alınan bilgiye göre, fahri trafik müfettişi, "şerit değiştirmeden önce diğer araçların emniyetle geçişini beklemediği" gerekçesiyle sürücü Nuran Özdemir'e 314 lira ceza yazdı.
Buna itiraz eden avukat Nuran Özdemir, dilekçesinde, iddia edilen trafik ihlalini yapmadığını, aksini ispatlayacak görüntü, fotoğraf ya da başka bir somut delil bulunmadığını belirterek cezanın iptalini talep etti.
İtirazı değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, idari yaptırım gerektiren kabahatin işlendiğini ispatlayacak davranışın yer ve zaman gösterilerek açıklanmasının zorunlu olduğu, aksi halde kamu otoritesi tarafından tek taraflı gıyaben tutulan tutanakların hukuka uygunluk karinesinden yararlanamayacağı hatırlatıldı.