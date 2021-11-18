Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! Fahri trafik müfettişinin kestiği ceza iptal edildi

Kararda, denetime elverişli bilgi, belge ve açıklama sayesinde kişinin hangi sebeple yaptırıma maruz kaldığını öğrenmesinin mümkün olacağı, böylece kamu gücünü kullananların keyfi davranışlarda bulunmasının önüne geçileceği vurgulandı.

Fahri trafik müfettişlerinin, kolluk görevlileri gibi araç durdurma yetkilerinin bulunmadığı aktarılan kararda, bu nedenle müfettişlerin idari kararlarının denetlenebilecek şekilde belgelenmesi gerektiğinin altı çizildi.