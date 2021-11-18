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    • Ekonomi
    • 18.11.2021 07:34
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    • 18.11.2021 07:34
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    Merkez Bankası toplantısı faiz kararı sonuçları son dakika haberleri! TCMB PPK faiz kararı açıklandı mı? Faizler düştü mü, arttı mı?

    TCMB PPK faiz kararı açıklandı mı? Faizler düştü mü, arttı mı? soruları gündemde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısı bugün toplanıyor. Yurt içindeki piyasaların gözü bugünkü toplantıdan çıkacak sonuçlarda. Faizlerin düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Kritik toplantı 18 Kasım Perşembe günü saat 14:00'da yapılacak. İşte Merkez Bankası toplantısı faiz kararı sonuçları son dakika haberleri!

    TCMB faiz kararı sonuçları son dakika haberleri!

    Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı için milyonlarca kişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz Ekim ayında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz indirimi kararı çıkmıştı. 200 baz puan faiz indirimi yapılmıştı. Gözler bu kez Kasım ayı Merkez Bankası toplantısı faiz kararı sonuçlarında. Bu ay faizlerin nasıl olacağı araştırılıyor. Peki; TCMB PPK faiz kararı açıklandı mı? Faizler düştü mü, arttı mı? İşte Merkez Bankası toplantısı faiz kararı sonuçları son dakika haberleri...

    MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 18 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Karar saat 14.00'te duyurulacak.

    AA FİNANS'IN PPK BEKLENTİ ANKET SONUÇLARI: MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

    AA Finans'ın 18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

    Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

        EKİM AYINDA FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        TCMB faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdüğü kaydedildi.

        Duyuruda, küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endeksleri ve salgının etkisiyle gerilemeye başladığı belirtildi.

        TCMB'den yapılan Ekim ayı faiz kararına ilişkin açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir " denilmişti.
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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası toplantısı faiz kararı sonuçları son dakika haberleri! TCMB PPK faiz kararı açıklandı mı? Faizler düştü mü, arttı mı?
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