Merkez Bankası toplantısı faiz kararı sonuçları son dakika haberleri! TCMB PPK faiz kararı açıklandı mı? Faizler düştü mü, arttı mı?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı için milyonlarca kişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz Ekim ayında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz indirimi kararı çıkmıştı. 200 baz puan faiz indirimi yapılmıştı. Gözler bu kez Kasım ayı Merkez Bankası toplantısı faiz kararı sonuçlarında. Bu ay faizlerin nasıl olacağı araştırılıyor. Peki; TCMB PPK faiz kararı açıklandı mı? Faizler düştü mü, arttı mı? İşte Merkez Bankası toplantısı faiz kararı sonuçları son dakika haberleri...
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 18 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Karar saat 14.00'te duyurulacak.
AA FİNANS'IN PPK BEKLENTİ ANKET SONUÇLARI: MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
AA Finans'ın 18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.