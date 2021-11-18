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    • Ekonomi
    • 18.11.2021 08:47
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    • 18.11.2021 08:47
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    18 Kasım dolar canlı kur fiyatları! Bugün dolar ve euro ne kadar? Serbest piyasada dolar kuru fiyatları! Faiz kararı sonrası dolar ne olur?

    18 Kasım dolar kurunda yaşanan gelişmeler gündemde yer almaya devem ediyor. Bugün piyasaların gözü Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi. Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası ekonomistler faiz kararının ne olacağını merak ediyor. Tüm bu gelişmeler üzerine 18 Kasım dolar fiyatları araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, 18 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne olur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    18 Kasım dolar canlı kur fiyatları! Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Sabah saatlerinden itibaren gündemde dolar ve euro fiyatları sık sık takip edilen konular arasında yer aldı. Bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz kararıyla birlikte dolar ve euro kurunda yaşanacak değişimler merak edilmeye başlandı. Peki, 18 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!

    18 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 10,8733

    Dolar satış: 10,9205

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 12,3187

    Euro Satış: 12,4091

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 14,6773

    Pound satış: 14,7849

    CANLI GRAFİK

        MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

        TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Karar saat 14.00'te açıklanacak.

        AA FİNANS'IN PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

        AA Finans'ın 18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.
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        Haberler Ekonomi 18 Kasım dolar canlı kur fiyatları! Bugün dolar ve euro ne kadar? Serbest piyasada dolar kuru fiyatları! Faiz kararı sonrası dolar ne olur?
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