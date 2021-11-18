18 Kasım dolar canlı kur fiyatları! Bugün dolar ve euro ne kadar? Serbest piyasada dolar kuru fiyatları! Faiz kararı sonrası dolar ne olur?

Sabah saatlerinden itibaren gündemde dolar ve euro fiyatları sık sık takip edilen konular arasında yer aldı. Bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz kararıyla birlikte dolar ve euro kurunda yaşanacak değişimler merak edilmeye başlandı. Peki, 18 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!
18 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 10,8733
Dolar satış: 10,9205
EURO NE KADAR?
Euro alış: 12,3187
Euro Satış: 12,4091
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 14,6773
Pound satış: 14,7849
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