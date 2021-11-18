Merkez Bankası faiz kararı ile kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? 18 Kasım konut kredisi faizleri indi mi? Kasım ev kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararının ardından bankaların kredi faiz oranları merak edilmeye başlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankaların kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? Konut kredisi faizleri indi mi? Kasım ev kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!