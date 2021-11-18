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    • Ekonomi
    • 18.11.2021 14:02
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    • 18.11.2021 14:26
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    Merkez Bankası faiz kararı ile kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? 18 Kasım konut kredisi faizleri indi mi? Kasım ev kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu?

    Merkez Bankası faiz kararının ardından bankaların kredi faiz oranları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Merkez Bankası geçtiğimiz ay 200 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Merkez Bankası politika faizi indirimi kararının vatandaşlar banka kredi faizlerinde indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankaların kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? Konut kredisi faizleri indi mi? Kasım ev kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası faiz kararı ile kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? Konut kredisi faizleri indi mi?

    Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararının ardından bankaların kredi faiz oranları merak edilmeye başlandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası bankaların kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? Konut kredisi faizleri indi mi? Kasım ev kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!

    KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ ORANI AÇIKLANDI!

    Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu piyasaların merak beklediği faiz kararını açıkladı. Kasım PPK toplantısı sonrası yapılan açıklamada faizlerde 100 baz puan indirime gidilerek yüzde 16 olan politika faizi yüzde 15'e çekildi. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekmişti.

    Merkez Bankası Faiz Oranlarına ilişkin kararını açıkladı! İşte MB'den yapılan açıklama

    18 KASIM GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI!

    HALKBANK

    Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29
    Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34
    Maaşını Halkbank'tan Alanlar İhtiyaç Kredisi: 1.54
    Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi: 1.61
    Özel Sektör Çalışanlarına İhtiyaç Kredisi: 1.61

        VAKIFBANK

        Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29
        Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34
        İhtiyaç Kredisi: 1.61

        ZİRAAT BANKASI

        Taşıt kredisi: 1.59
        Tüketici kredisi: 1.59
        Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29
        Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34
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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ile kredi faizleri düştü mü, yükseldi mi? 18 Kasım konut kredisi faizleri indi mi? Kasım ev kredisi banka faiz oranları ne kadar oldu?
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