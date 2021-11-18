2022 Ocak ayı SSK ve Bağkur emekli maaşı kesin net zam oranı... Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam ne kadar oldu?

Yeni senenin ilk ayında kazançlar artacak. Memurlara, memur emeklilerine Ocak ayında hakem kurulu kararı kapsamında zam yapılacak.
Tahminlere göre enflasyon farkı ile bu miktar artabilecek. 2021 yılının ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon belli bir rakamı aşarsa, aşan kısım zam seviyesine eklenecek. Ekim itibarıyla son 4 aylık enflasyon yüzde 6.72 oldu. Tüketici fiyatları endeksi Kasım ve Aralık ayında geride bıraktığımız seneki kadar artarsa sene başında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yüzde 10.5 zam yapılacak. Bu anlamda
Merkez Bankası, ekonomistlerle gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Bununla beraber burada belirtilen tahmini enflasyon Ocak 2022 emekli zammı için ipuçlarını verdi.
SSK ve Bağ-Kur emeklisi amacıyla de yüzde 10 zam tahmini bulunuyor. TÜİK bilgilerine göre Temmuz ve Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Geriye ise 1.5 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık ayında açıklanacak olan enflasyon civarlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak. Şu ana kadar belirtiler enflasyon seviyesine göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 508 liraya, çiftçilerde bin 567 liradan bin 993 liraya, 2000'den evvel emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 800 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 736 liraya çıkacak.
Geçen sene TÜFE kasımda yüzde 2.30, Aralıkta yüzde 1.25 artmıştı. Bu sene da benzer bir dizin artışı yaşanması durumunda bu senenin ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 10.5'e çıkacak. Yılın ilk 6 ayında yüzde 8.45 zam alan işçi emeklileri ikinci 6 ayda yüzde 10.5 zam daha alacak. Böylece 2021 senesi yüzde 19.9 zamla kapatılacak. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
MEMUR EMEKLİLERİNE YAPILAN ALT SINIR AYLIK TUTARI NE KADAR OLACAK?
Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi amacıyla getirilen mecburi alt sınır aylık tutarı vardır. 5434 Sayılı Kanun'a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derecenin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet senesi amacıyla hesaplanan emekli aylığıdır. 2022'nin 1 inci yarısındaki alt sınır aylık tutarı 3.439 TL'dir. 5510 Sayılı Kanun'a tabi olanlar amacıyla ise alt sınır aylık tutarı değişik düzenlenmiştir. Sonuç olarak kanunun 55'inci maddesinde tüm sigortalılar için düzenlenen alt sınır aylık memurlar amacıyla de geçerlidir. Öte yandan, emekli aylıkları 5510 Sayılı Kanun'un ek 19'uncu maddesine göre 1.500 TL'den az olamamaktadır.