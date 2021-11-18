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    • Ekonomi
    • 19.11.2021 08:41
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    • 19.11.2021 08:41
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    2022 Ocak ayı SSK ve Bağkur emekli maaşı kesin net zam oranı... Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam ne kadar oldu?

    Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam ne kadar oldu? Emekli zammı ile ilgili aramalar arttı. 2022 yılının yaklaşmasıyla emekliler hükümetin gerçekleştireceği zam oranını sorguluyor. Milyonlarca SSK emeklisi hükümetin açıklayacağı rakamlara odaklandı. 2021 yılının ikinci yarısını gösteren 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emekli zam seviyesi amacıyla belirteç olacak. Enflasyon rakamlarını yakından takip eden emekliler 2022 emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2022 Ocak ayı SSK emekli zammı tahmini…

    takvim.com.tr
    2022 Ocak ayı SSK ve Bağkur emekli maaşı kesin net zam oranı...

    Yeni senenin ilk ayında kazançlar artacak. Memurlara, memur emeklilerine Ocak ayında hakem kurulu kararı kapsamında zam yapılacak.
    Tahminlere göre enflasyon farkı ile bu miktar artabilecek. 2021 yılının ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon belli bir rakamı aşarsa, aşan kısım zam seviyesine eklenecek. Ekim itibarıyla son 4 aylık enflasyon yüzde 6.72 oldu. Tüketici fiyatları endeksi Kasım ve Aralık ayında geride bıraktığımız seneki kadar artarsa sene başında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yüzde 10.5 zam yapılacak. Bu anlamda
    Merkez Bankası, ekonomistlerle gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Bununla beraber burada belirtilen tahmini enflasyon Ocak 2022 emekli zammı için ipuçlarını verdi.

    SSK ve Bağ-Kur emeklisi amacıyla de yüzde 10 zam tahmini bulunuyor. TÜİK bilgilerine göre Temmuz ve Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Geriye ise 1.5 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık ayında açıklanacak olan enflasyon civarlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak. Şu ana kadar belirtiler enflasyon seviyesine göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 508 liraya, çiftçilerde bin 567 liradan bin 993 liraya, 2000'den evvel emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 800 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 736 liraya çıkacak.

    Geçen sene TÜFE kasımda yüzde 2.30, Aralıkta yüzde 1.25 artmıştı. Bu sene da benzer bir dizin artışı yaşanması durumunda bu senenin ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 10.5'e çıkacak. Yılın ilk 6 ayında yüzde 8.45 zam alan işçi emeklileri ikinci 6 ayda yüzde 10.5 zam daha alacak. Böylece 2021 senesi yüzde 19.9 zamla kapatılacak. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz


    MEMUR EMEKLİLERİNE YAPILAN ALT SINIR AYLIK TUTARI NE KADAR OLACAK?

    Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi amacıyla getirilen mecburi alt sınır aylık tutarı vardır. 5434 Sayılı Kanun'a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derecenin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet senesi amacıyla hesaplanan emekli aylığıdır. 2022'nin 1 inci yarısındaki alt sınır aylık tutarı 3.439 TL'dir. 5510 Sayılı Kanun'a tabi olanlar amacıyla ise alt sınır aylık tutarı değişik düzenlenmiştir. Sonuç olarak kanunun 55'inci maddesinde tüm sigortalılar için düzenlenen alt sınır aylık memurlar amacıyla de geçerlidir. Öte yandan, emekli aylıkları 5510 Sayılı Kanun'un ek 19'uncu maddesine göre 1.500 TL'den az olamamaktadır.

        TAYİN BEDELİ NEDİR VE NASIL HESAPLANIR?

        Bazı kadrolarda bulunan personele, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen tutara denilir. Bu tutar 2.100 gösterge rakamı ile maaş katsayısının çarpımından oluşur. Bu tutar ise 2.100*0,188787 = 396,45 TL'dir.

        HUZUR HAKKI NEDİR VE ÖDENECEK TUTAR NASIL BELİRLENİR?

        375 sayılı KHK'nin Ek 29'uncu maddesinde huzur hakkına ilişkin şu ifadelere yer verilmiştir: "Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi ve gösterge rakamı belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (1.000) ila (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın huzur hakkı ödenir. Gösterge rakamları Cumhurbaşkanı'nca üç katına kadar artırılabilir."
        Buna göre kamu kurumlarının teşkilat kararnamelerinde huzur hakkı ödemesine ve tutarına yer verilmişse bu ödeme yapılabilir. Genellikle bu ödeme 9000* 0,188787 = 1.793,47 TL olup, bu ödemeden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmektedir. Bu huzur hakkının düşük olması nedeniyle ne kadar huzur vereceğini bilemiyoruz.

        EMEKLİ OLACAK KAMU PERSONELİNE NE KADAR YOL TAZMİNATI ÖDENECEK?

        375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1'inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kamu görevlilerinden emekli olanlara ödenecek yolluk tutarı; 13.558 * 0,188787 = 2.559,57 TL – 19,42 TL damga vergisi = 2.540 TL net ödeme yapılacaktır.

        MAHALLİ İDARE PERSONELİNE ÖDENEN SOSYAL DENGE TAZMİNATI NE KADAR ARTACAK?

        Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120'dir. Yani 9500 0,188787% 120 = 2.152,17 TL'dir. Sosyal denge tazminatı vergiden istisna tutulmadığı için hem % 15 gelir vergisi hem de 0,00759 oranında damga vergisi kesintisi yapılacaktır.
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        Haberler Ekonomi 2022 Ocak ayı SSK ve Bağkur emekli maaşı kesin net zam oranı... Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam ne kadar oldu?
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