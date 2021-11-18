2022 Ocak ayı SSK ve Bağkur emekli maaşı kesin net zam oranı... Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam ne kadar oldu?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi amacıyla de yüzde 10 zam tahmini bulunuyor. TÜİK bilgilerine göre Temmuz ve Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Geriye ise 1.5 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık ayında açıklanacak olan enflasyon civarlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak. Şu ana kadar belirtiler enflasyon seviyesine göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 508 liraya, çiftçilerde bin 567 liradan bin 993 liraya, 2000'den evvel emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 800 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 626 liradan bin 736 liraya çıkacak.

Geçen sene TÜFE kasımda yüzde 2.30, Aralıkta yüzde 1.25 artmıştı. Bu sene da benzer bir dizin artışı yaşanması durumunda bu senenin ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 10.5'e çıkacak. Yılın ilk 6 ayında yüzde 8.45 zam alan işçi emeklileri ikinci 6 ayda yüzde 10.5 zam daha alacak. Böylece 2021 senesi yüzde 19.9 zamla kapatılacak. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz