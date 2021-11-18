Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar, Euro, Sterlin kaç oldu? Dolar, Euro, Sterlin arttı mı, düştü mü? TL karşılığı ne?

Merkez Bankası faiz kararı Dolar, Avro, Sterlin kaç oldu? Dolar, Avro, Sterlin arttı mı, düştü mü? TL karşılığı ne? soruları gündemde yer alıyor. Piyasalarda beklenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısı tamamlandı. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından Dolar, Euro ve Sterlin'de anlık değişiklikler yaşandı. İşte faiz kararı sonrası Dolar, Euro, Sterlinde son durum...
18 KASIM MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
Son dakika haberine göre Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. TCMB PPK, haftalık repo faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e çekti. Peki Dolar, Euro, Sterlin ne kadar oldu?
DOLAR, EURO, STERLİN KAÇ OLDU?
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar/TL, 10,70'lerde seyrediyor.
Euro/TL 11,94 seviyesinden el değiştiriyor. Sterlin/TL ise 14,257'den satılıyor.
Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 95,8 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1330'dan alıcı buluyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI!
Bir önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizin sebep, enflasyonun netice olduğunu yinelemişti. Erdoğan, "Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Milleti faize ezdiremeyiz. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim" şeklinde konuşmuştu.
Öte yandan bugün yurt dışında, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi izlenecek.