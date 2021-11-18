Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar, Euro, Sterlin kaç oldu? Dolar, Euro, Sterlin arttı mı, düştü mü? TL karşılığı ne?

18 KASIM BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI!

GARANTİ BBVA

Taşıt kredisi: 1.62

Konut kredisi: 1.48 (120 ay)

İhtiyaç kredisi: 1.74

TEB

Taşıt kredisi: 1.53

Konut kredisi: 1,58

İhtiyaç kredisi: 1.59

YAPI KREDİ

Taşıt kredisi: 1,53

Konut kredisi: 1,44

İhtiyaç kredisi: 2,19'dan başlıyor

QNB FİNANSBANK

Konut kredisi: 1.64

İhtiyaç kredisi: 1.39

Taşıt kredisi: 1.85

DENİZBANK

İhtiyaç kredisi: 1.94

Taşıt kredisi: 1.81

Mortgage Konut kredisi: 1.68

ING

Taşıt kredisi: 1.54

İhtiyaç kredisi: 1.35

Konut kredisi: 1.54

AKBANK

Konut kredisi: 1.39

Taşıt kredisi: 1.53

İhtiyaç kredisi: 1.90

HSBC

İhtiyaç kredisi: 1.87

Konut kredisi: 1.99

Taşıt kredisi: 2,15

HALKBANK

Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29

Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34

Maaşını Halkbank'tan Alanlar İhtiyaç Kredisi: 1.54

Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi: 1.61

Özel Sektör Çalışanlarına İhtiyaç Kredisi: 1.61

VAKIFBANK

Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29

Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34

İhtiyaç Kredisi: 1.61

ZİRAAT BANKASI

Taşıt kredisi: 1.59

Tüketici kredisi: 1.59

Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29

Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34