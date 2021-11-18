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    • Ekonomi
    • 18.11.2021 14:05
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    • 18.11.2021 14:28
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    Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar, Euro, Sterlin kaç oldu? Dolar, Euro, Sterlin arttı mı, düştü mü? TL karşılığı ne?

    Son dakika! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Karar sonrası Dolar, Avro, Sterlin'deki hareketlilikler merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün Kasım ayı faiz kararını son dakika olarak açıkladı. Peki; Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar, Euro, Sterlin kaç oldu? Dolar, Euro, Sterlin arttı mı, düştü mü? TL karşılığı ne?

    Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar, Euro, Sterlin kaç oldu?

    Merkez Bankası faiz kararı Dolar, Avro, Sterlin kaç oldu? Dolar, Avro, Sterlin arttı mı, düştü mü? TL karşılığı ne? soruları gündemde yer alıyor. Piyasalarda beklenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısı tamamlandı. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından Dolar, Euro ve Sterlin'de anlık değişiklikler yaşandı. İşte faiz kararı sonrası Dolar, Euro, Sterlinde son durum...

    18 KASIM MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

    Son dakika haberine göre Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. TCMB PPK, haftalık repo faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e çekti. Peki Dolar, Euro, Sterlin ne kadar oldu?

    DOLAR, EURO, STERLİN KAÇ OLDU?

    Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar/TL, 10,70'lerde seyrediyor.

    Euro/TL 11,94 seviyesinden el değiştiriyor. Sterlin/TL ise 14,257'den satılıyor.

    Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 95,8 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1330'dan alıcı buluyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI!

    Bir önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizin sebep, enflasyonun netice olduğunu yinelemişti. Erdoğan, "Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Milleti faize ezdiremeyiz. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim" şeklinde konuşmuştu.

    Öte yandan bugün yurt dışında, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi izlenecek.

        18 KASIM BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI!

        GARANTİ BBVA

        Taşıt kredisi: 1.62
        Konut kredisi: 1.48 (120 ay)
        İhtiyaç kredisi: 1.74

        TEB

        Taşıt kredisi: 1.53
        Konut kredisi: 1,58
        İhtiyaç kredisi: 1.59

        YAPI KREDİ

        Taşıt kredisi: 1,53
        Konut kredisi: 1,44
        İhtiyaç kredisi: 2,19'dan başlıyor

        QNB FİNANSBANK

        Konut kredisi: 1.64
        İhtiyaç kredisi: 1.39
        Taşıt kredisi: 1.85

        DENİZBANK

        İhtiyaç kredisi: 1.94
        Taşıt kredisi: 1.81
        Mortgage Konut kredisi: 1.68

        ING

        Taşıt kredisi: 1.54
        İhtiyaç kredisi: 1.35
        Konut kredisi: 1.54

        AKBANK

        Konut kredisi: 1.39
        Taşıt kredisi: 1.53
        İhtiyaç kredisi: 1.90

        HSBC

        İhtiyaç kredisi: 1.87
        Konut kredisi: 1.99
        Taşıt kredisi: 2,15

        HALKBANK

        Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29
        Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34
        Maaşını Halkbank'tan Alanlar İhtiyaç Kredisi: 1.54
        Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi: 1.61
        Özel Sektör Çalışanlarına İhtiyaç Kredisi: 1.61

        VAKIFBANK

        Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29
        Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34
        İhtiyaç Kredisi: 1.61

        ZİRAAT BANKASI

        Taşıt kredisi: 1.59
        Tüketici kredisi: 1.59
        Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29
        Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34
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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar, Euro, Sterlin kaç oldu? Dolar, Euro, Sterlin arttı mı, düştü mü? TL karşılığı ne?
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