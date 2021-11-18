İşsizlik ödeneği şartları 2021 nelerdir? İşsizlik ödeneği başvuru sorgulama! İşsizlik maaşı ne kadar, nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İŞKUR işçinin çıkartıldığı ve şartların bir araya geldiği durumlarda aylık olarak karşılıksız ödemeler yapılıyor ve bu haktan yararlanmak isteyen vatandaşlar şartların neler olduğunu merakla araştırıyor. Peki işsizlik maaşı için başvurular nasıl yapılıyor? İşte tüm bilgiler...
İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?
Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.
İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI 2021!
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,