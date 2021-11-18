Mobiltel halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Mobiltel borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, hisse fiyatı…

Mıstaçoğlu şunları kaydetti:

'Sektörümüzde önümüzdeki dönemde ciddi bir büyüme potansiyeli görüyoruz. 2023 yılında 5G lansmanı gerçekleşecek. 5G şebekelerinin hayata geçmesi demek tüketicinin elindeki telefonların değişim ihtiyacının doğması demek. Daha güçlü bir mobil internet altyapısına geçmiş olacağız 5G ile birlikte. Yeni uygulamalar hayatımıza girecek. Telefonların güçlerinin, işlemcilerinin, hafızalarının buna göre değişmesi ihtiyacı ortaya çıkacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çok ciddi bir büyüme potansiyeli görüyoruz. Biz de halka arzla birlikte pazarın hızlı büyüyeceği bu döneme güçlü bir şekilde girmek istiyoruz. Halka arzı, öz kaynaklarımızı güçlendirecek, net karlılığımızı artıracak bir hamle olarak görüyoruz. Mobiltel, halka açık, gücünü iş ortakları ve yatırımcıları ile paylaşan, kurumsal yapılanmasını tamamlamış bir şirket olacak. Halka arzla birlikte Mobiltel'in pazardaki konumu daha da iyi bir yere gelecek. Bu halka arzla birlikte Mobiltel, kendi alanında halka açılmış ilk şirket olacak. Bu da bizim için gurur verici.'

Mobiltel Genel Müdürü Yücel Kubanç da 2020 yılını pazarın üzerinde bir büyüme ile kapattıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde ertelenen satışlara rağmen, aldıkları stratejik kararların etkisiyle 2020 yılını yüzde 33'lük ciro artışıyla kapattıklarını hatırlatan Kubanç, gelirleri de 1,8 milyar liraya çıkardıklarını ifade etti.

Kubanç, yılın ilk 6 ayında salgında ertelenen alımların satışa dönmeye başlamasıyla satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,3 artırarak 980,6 milyon liraya ulaştırdıklarını aktardı.