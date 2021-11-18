Mobiltel halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Mobiltel borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, hisse fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan firmaların sayısı gitgide artıyor ve bunlardan biri de Mobiltel olunca yakından takip eden vatandaşlar borsa işlemleriyle ilgili bilgileri araştırmaya başladı. İşte detaylar...
MOBİLTEL HALKA ARZ NE ZAMAN?
Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Mobiltel) paylarının yüzde 20,29'unun halka arzı, 18-19 Kasım tarihleri arasında 'sabit fiyatla talep toplama' yöntemiyle yapılacak.
Mobiltel'den yapılan açıklamaya göre, şirketin halka arz fiyatı 1,60 TL olarak belirlendi. İnfo Yatırım liderliğinde "sabit fiyatla talep toplama" ve "en iyi gayret aracılığı" yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 70'ine karşılık gelen tutar finansal borç ödemelerinde, yüzde 30'u ise şirketin büyüme hedefleri ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacak.
Ortakların 6 ay boyunca hisse satmama ve şirketin bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdü ile gerçekleştirilecek halka arzda, yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcıların yanı sıra yurt dışı kurumsal yatırımcılar da hedefleniyor.
- '5G ile sektörümüzde ciddi bir büyüme potansiyeli görüyoruz'
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mobiltel Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, ilk şirketini mobil iletişim sektöründe 1994 yılında kurduğunu, sektörde 27 yılı geride bıraktığını belirtti.
Mobiltel'in 2001 yılında Motorola'nın distribütörlüğünü alarak kurulduğunu ve 20 yılda sektörün en köklü oyuncularından biri haline geldiğini aktaran Mıstaçoğlu, şu anda dünyanın önde gelen mobil ve akıllı cihaz markaları Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei ve 30'a yakın diğer markanın yanı sıra Türk Telekom'un da distribütörlüğünü yürüttüklerini ifade etti.