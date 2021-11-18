SED yardımı nedir, ne zaman yatacak? 2021 Kasım ayı SED yardımı hesaplara ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak yapılan SED ödemelerinin başladığını ve ayın 15'ine kadar tamamlanacağını belirtti.

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Aile bütünlüğünün korunması, çocukların eğitimden ve sosyal imkanlardan geri kalmaması için Bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik SED hizmeti sunulduğunu anımsatan Yanık, şunları kaydetti: