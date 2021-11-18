SED yardımı nedir, ne zaman yatacak? 2021 Kasım ayı SED yardımı hesaplara ne zaman, hangi tarihte ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri aylık olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılıyor. Vatandaşlar Kasım ayı sona ererken ne zaman alacaklarını merak etmeye başladı. İşte detaylar...
KASIM AYI SED YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bu ay 172 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapılacağını bildirdi.
İşte sorgulama işlemine dair bilgiler;
Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak yapılan SED ödemelerinin başladığını ve ayın 15'ine kadar tamamlanacağını belirtti.
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Aile bütünlüğünün korunması, çocukların eğitimden ve sosyal imkanlardan geri kalmaması için Bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik SED hizmeti sunulduğunu anımsatan Yanık, şunları kaydetti: