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    • Ekonomi
    • 18.11.2021 15:45
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    • 18.11.2021 15:45
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    Son dakika: Merkez Bankası rezervleri açıklandı

    TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayımladı.Buna göre, 12 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 906 milyon dolar artışla 86 milyar 696 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 5 Kasım'da 85 milyar 790 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 247 milyon dolar artışla 125 milyar 444 milyon dolardan 127 milyar 691 milyon dolara çıktı.

    Merkez Bankası rezervleri açıklandı

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

    Buna göre, 12 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 906 milyon dolar artışla 86 milyar 696 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 5 Kasım'da 85 milyar 790 milyon dolar seviyesindeydi.

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 341 milyon dolar artarak 39 milyar 654 milyon dolardan 40 milyar 995 milyon dolara yükseldi.

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 247 milyon dolar artışla 125 milyar 444 milyon dolardan 127 milyar 691 milyon dolara çıktı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası rezervleri açıklandı
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