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    • Ekonomi
    • 19.11.2021 06:28
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    • 19.11.2021 06:28
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    22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatı: 19 Kasım 2021 bugün canlı anlık altın fiyatları kaç TL?

    Piyasaların kapanış gününde altın fiyatları merakla araştırılan konuların en başında yer alıyor. Son aylarda birikimiyle altın yapan yatırımcılar son günlerde alış satış fiyatlarındaki gelişmeleri izliyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,26 artışla 661,20 liradan tamamlamıştı. Peki, 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar oldu? 19 Kasım 2021 bugün canlı anlık altın fiyatları kaç TL? İşte piyasalarda son durum...

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Günün ilk anlarıyla birlikte altın fiyatlarını öğrenmek isteyen binlerce kişi arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 1.069,00 lira, Cumhuriyet altını 4.377,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,26 yükselişle 661,20 liradan işlem görmüştü. Peki, 19 Kasım 2021 bugün canlı anlık altın fiyatları kaç TL? İşte 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatı

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,26 artışla 661,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 1.069,00 lira, Cumhuriyet altını 4.377,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,26 yükselişle 661,20 liradan işlem gördü.

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    ÇARŞAMBA PERŞEMBE
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 634,00 634,20 661,00 661,20
    Cumhuriyet Ata Lira 4.178,00 4.199,00 4.356,00 4.377,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 578,20 582,20 602,80 606,80
    Lira(Tam) Ziynet 4.083,00 4.103,00 4.257,00 4.277,00
    Yarım Ziynet 2.041,00 2.051,00 2.128,00 2.138,00
    Çeyrek Ziynet 1.021,00 1.026,00 1.064,00 1.069,00

        ALTININ KİLOGRAMI 652 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 652 bin liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 625 bin 500 lira, en yüksek ise 652 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,2 artışla 652 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 596 milyon 624 bin 537,07 lira, işlem miktarı ise 952,89 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 597 milyon 716 bin 568,95 lira düzeyinde gerçekleşti.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Osmanlı Döviz ve Altın şeklinde sıralandı.
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        Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatı: 19 Kasım 2021 bugün canlı anlık altın fiyatları kaç TL?
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