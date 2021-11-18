22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatı: 19 Kasım 2021 bugün canlı anlık altın fiyatları kaç TL?

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 596 milyon 624 bin 537,07 lira, işlem miktarı ise 952,89 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 597 milyon 716 bin 568,95 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Osmanlı Döviz ve Altın şeklinde sıralandı.