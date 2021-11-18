22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatı: 19 Kasım 2021 bugün canlı anlık altın fiyatları kaç TL?

Günün ilk anlarıyla birlikte altın fiyatlarını öğrenmek isteyen binlerce kişi arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 1.069,00 lira, Cumhuriyet altını 4.377,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,26 yükselişle 661,20 liradan işlem görmüştü. Peki, 19 Kasım 2021 bugün canlı anlık altın fiyatları kaç TL? İşte 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatı
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,26 artışla 661,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 1.069,00 lira, Cumhuriyet altını 4.377,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,26 yükselişle 661,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|634,00
|634,20
|661,00
|661,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|4.178,00
|4.199,00
|4.356,00
|4.377,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|578,20
|582,20
|602,80
|606,80
|Lira(Tam) Ziynet
|4.083,00
|4.103,00
|4.257,00
|4.277,00
|Yarım Ziynet
|2.041,00
|2.051,00
|2.128,00
|2.138,00
|Çeyrek Ziynet
|1.021,00
|1.026,00
|1.064,00
|1.069,00