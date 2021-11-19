Ucuza konut almak isteyenlere müjde! TOKİ 18 ilde 1707 ev ile çıkacak





20 YIL VADE SEÇENEĞİ

15 ilde vatandaşa sunulan konutlara başvurular dün başladı. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık'a kadar kabul edilecek. Kura tarihleri ise 2 Aralık-21 Aralık tarihleri arasında yapılacak.