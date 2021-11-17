Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne mesaj!

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, dün başladı. A Para ve Sabah Gazetesi ana medya sponsorluğundaki Kongre'ye bir mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, insanlık olarak 2 yıldır ekonomik, sosyal, siyasi, beşeri boyutları da olan büyük bir sağlık kriziyle mücadele edildiğini belirtti.

'ÜLKEMİZ ÖNE ÇIKIYOR'

2020'yi yüzde 1.8 büyümeyle tamamlayan, bu yılı da yüzde 9 civarında bir büyüme oranıyla kapatma yolunda ilerleyen bir ülke olarak, Türkiye'nin tüm gelişmeleri yakından takip ettiğine dikkat çeken Erdoğan, "Salgının sağlık boyutuyla mücadelede ortaya koyduğumuz başarıyı, başta büyüme, üretim, istihdam, yatırım ve ihracat olmak üzere ekonominin diğer dinamiklerinde de sürdürmenin gayretindeyiz. Dünyada yeni üretim ve tedarik merkezi arayışlarının arttığı bir dönemde, ülkemiz ismi daha fazla öne çıkmaya başladı" diye konuştu.

'DİKKAT ÇEKİYORUZ'

Geniş üretim imkanları, kalifiye işgücü, stratejik konumu, modern lojistik altyapısı ve her ihtiyaca cevap verebilecek teşvik paketleri ile Türkiye'nin, uluslararası yatırımcıların dikkatini çektiğine değinen Erdoğan, "Türk ekonomisinin başarısına paralel olarak, sermaye piyasalarımıza ve ülkemizdeki yatırım potansiyeline yönelik bu teveccühün önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyoruz. İlgili kurumlarımız vasıtasıyla Türk ekonomisine güvenen, ülkemize yatırım yapmak isteyen, bizimle birlikte kazanmayı ve büyümeyi arzu eden tüm yatırımcılara gereken desteği vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

ELVAN: ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLIYIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir. Bu sayede uzun vadeli faiz oranları gerileyecek ve yatırımlar için öngörülebilirlik ufku artacaktır" dedi. Elvan, Kongre'de şu mesajları verdi:

ÜRETİM, yatırım, büyüme ve istihdam göstergelerinde, pek çok ülkeye göre farkımızı ortaya koyduk. Salgın sürecinde uyguladığımız özenli ve seçici kamu maliyesi politikaları, Türkiye ekonomisini pozitif ayrıştırmıştır.

HEDEFLENEN büyümeyi sürekli kılmanın ön koşulun fiyat istikrarından geçiyor.

YIL sonuna kadar Borçlanma Aracı Garanti Fonu'nu hayata geçirip, reel sektör şirketlerinin tahvil ve kira sertifikası ihraçlarını kolaylaştıracağız.

BORSAYA kote olmayan kamu şirketlerinin, sermaye piyasalarına katılması önemli bir adım olacak. Kamu tarafı olarak önümüzdeki dönemde özelleştirme uygulamalarımızda halka arz yöntemini kullanmayı planlıyoruz.