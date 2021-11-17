Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması! Ocak 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman?

2022 yılına sayılı günler kala asgari ücret hakkında tüm gelişmeler gündemde sıklıkla yer ediniyor. Asgari ücrete yapılacak zam oranı merakla beklenmeye başlandı. Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşme tarihleri bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemde sıklıkla yer alan asgari ücret için önemli açıklamalarda bulundu. Peki asgari ücretleri görüşmeleri ne zaman 2022? Asgari ücret ne kadar olacak 2022, kaç TL?
2022'DE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Diğer yıllarda asgari ücret zam oranı belirlenirken enflasyonun ortalama yüzde 5-7 üzerinde belirlendiği yer alıyor. İlk olarak Merkez Bankası'nın 18,4'lük enflasyon beklentisi baz alındığında ve buna yüzde 5'lik refah payı eklendiğinde asgari ücretlinin bürüt maaşının 4.440 lirayı, net ücretin ise asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.485 lirayı geçeceği tahmin ediliyor.
Diğer yapılan bir hesaplamada ise Merkez Bankası'nın 18,4'lük enflasyon beklentisine yüzde 7'lik bir refah payı eklendiğinde brüt ücretin 4.480 lirayı, net ücretin de asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.540 lirayı geçeceği konuşuluyor. Üçüncü yapılan hesapta ise TÜİK'in son açıkladığı enflasyon rakamı baz alınıyor. Bu rakama yüzde 7'lik refah payı eklendiğinde brüt ücretin 4530 lirayı, net ücretin de asgari geçim indirimi (AGİ) dâhil 3.580 lirayı geçeceği tahmin ediliyor.