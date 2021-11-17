MB kasım ayı faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan'dan son dakika faiz açıklaması!

Merkez Bankası faiz kararı hakkında araştırmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan TBMM Grup Toplantısı'nda faizle ilgili bugün önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz." ifadelerine yer verdi. Bu açıklamaların ardından Merkez Bankasaı kasım ayı faiz kararı hakkında araştırmalar hız kazandı. Ekim ayındaki toplantıda 200 baz puan faiz indirimi kararı alınmıştı. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte tüm merak edilenler!
PPK TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Kasım 2021 Perşembe günü gerçekleşecek.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın faizlerle ilgili açıklamaları;
BİZ FAİZ BELASINI BU MİLLETİN SIRTINDAN KALDIRACAĞIZ
Biraz daha metanetle, fazla gayretle bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız.