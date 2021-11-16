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    • Ekonomi
    • 16.11.2021 09:49
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    • 16.11.2021 10:22
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    Son dakika: Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine 964 milyon ödeme yapılacak

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyacı olan engelliler ve aileler için kasım ayında 964 milyon TL ödeme yapacağız" dedi.

    Bakan duyurdu! 964 milyon TL ödeme yapılacak

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyacı olan engelliler ve aileler için kasım ayında 964 milyon TL ödeme yapacağız" dedi.

    YARDIMLAR ARTIYOR

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli ve yaşlıların sıcak yuvalarından ayrılmadan en iyi şekilde bakımının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

    Engelli ile yaşlılara yönelik sosyal destek ve yardımlar kapsamında, 2005'ten itibaren Sosyal Hizmetler Kanunu ile başlatılan evde bakım yardımı aylık bin 305 liraya ulaştı.

    Bakıma ihtiyacı olan engelli ile yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi amacıyla verilen yardım kapsamında, Türkiye genelinde 2018'de 513 bin 276 vatandaşa 6 milyar 675 milyon lira kaynak aktarıldı.

    Bu yılın ilk altı aylık döneminde ise 515 bin 749 vatandaşa 3 milyar 934 milyon 624 bin lira ödendi.

    Sosyal Hizmetler Kanunu'nun ek 7'nci maddesi ve ilgili mevzuat gereği yürütülen evde bakım yardımına ilişkin iş ve işlemler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüklerince yerine getiriliyor.

    Bu yardımdan, en az yüzde 50 engelliler ve ağır engeli bulunanlar veya tam bağımlı olanlar, il müdürlükleri bünyesinde görev alan bakım hizmetleri değerlendirme heyetince bakıma ihtiyacı olan, engelliliği tespit edilen ve hanede kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az olan kişiler faydalanabiliyor.
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    Haberler Ekonomi Son dakika: Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine 964 milyon ödeme yapılacak
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