Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyacı olan engelliler ve aileler için kasım ayında 964 milyon TL ödeme yapacağız" dedi.

YARDIMLAR ARTIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli ve yaşlıların sıcak yuvalarından ayrılmadan en iyi şekilde bakımının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Engelli ile yaşlılara yönelik sosyal destek ve yardımlar kapsamında, 2005'ten itibaren Sosyal Hizmetler Kanunu ile başlatılan evde bakım yardımı aylık bin 305 liraya ulaştı.