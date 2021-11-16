16 Kasım dolar canlı kur fiyatları! Bugün dolar ne kadar? Euro ve sterlin kaç TL oldu? Dolarda gözler TCMB faiz kararında!

Piyasaların ikinci işlem gününde dolar ve euro kuru fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Bu hafta TCMB Para Politikası Kurulu toplanacak ve faiz kararı açıklanacak. Dolar, euro ve altın fiyatları üzerinden etkili olacak faiz kararı için gözler 18 Kasım Perşembe gününe çevrildi. Peki, 16 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte tüm detaylar!

16 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış: 10,2078

Dolar satış: 10,2143

EURO NE KADAR?

Euro alış: 11,6023

Euro Satış: 11,6130

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 13,7173

Pound satış: 13,7287

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Karar saat 14.00'te açıklanacak.

AA FİNANS'IN PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

AA Finans'ın 18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.