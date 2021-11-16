Belge ya da imza şartı yok! Başvuruyu yapan parayı kapacak! Dört banka peş peşe duyurdu!

Dört bankadan saniyesinde nakit para ihtiyacı olanlar için hızlı kredi müjdesini verdi. Bazı bankalar anında dijital krediyle müşterilerine çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Hal böyle olunca bankalar arasında kıyasıya rekabet sürüyor. Müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar tarafından kişilere başvuru yapmaları halinde 50.000-75.000-100.000 TL'ye kadar dijital kredi ödemesi yapılıyor. Başvuru yapanların kredi talepleri onaylandığı an paralar hesabınıza aktarılıyor.
YAPI KREDİ'DEN ANINDA ŞUBESİZ KREDİ
İhtiyaç anında krediniz Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nde! Üstelik şubeye gitmeden, krediniz anında hesabınıza yatıyor.
Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve Yapı Kredi Mobil'den kredi başvurunuzu 36 ay vadeye kadar yapıp, onaylı kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Üstelik şubeye gitmeden, kullandığınız kredi tutarı hafta sonu dahil her gün anında hesabınıza geçer.
Yapı Kredi müşterisiyseniz Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şubesi'nden anında kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredinizi kullanabilirsiniz. Yapı Kredi Mobil / İnternet Şubesi şifreniz yoksa ya da şifrenizi unuttuysanız Şifre Al/ Şifremi Unuttum menüsünden hemen yeni bir şifre alabilirsiniz.
(Yapı Kredi hızlı kredi faiz oranları)
QNB FİNANSBANK KREDİGO
KREDİGO'DA NELER VAR?
Güncel kredi notunuzu KrediGO'dan takip edebilme imkanı
Tek tıkla başvuru kolaylığı
Onay alınması halinde kredinizi anında hesaba aktarabilme avantajı
Kredi bilgilerini ve başvuru sürecini takip etme şansı
Kredi hesaplama fonksiyonu
KrediGO Danışmanları ile ihtiyaç duyduğunuzda bireysel destek alma rahatlığı
(QNB Finansbank Kredi Go hızlı kredi faiz oranları)
İŞ BANKASI ANINDA KREDİ ÖZELLİKLERİ
Anında Kredi, 100.000 TL'ye kadar olan tüm nakit ihtiyaçlarınızı size özel faiz oranları* ile anında karşılayabileceğiniz pratik bir bireysel kredidir.
Kredi tutarı 50.000 TL üzerinde olan krediler için vade 24 ay ile sınırlı olup 50.000 TL ve altındaki kredilerde azami 36 ay olarak uygulanmaktadır.