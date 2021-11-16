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    • Ekonomi
    • 16.11.2021 16:37
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    • 16.11.2021 16:38
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    Belge ya da imza şartı yok! Başvuruyu yapan parayı kapacak! Dört banka peş peşe duyurdu!

    Anında nakit para çekmek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu yöntemlerden birisi bankaların sunduğu hızlı kredi imkanıdır. Bu durumda belge ve imzaya gerek olmadan hızlıca kredi çekilebilmektedir. Bankalar hızlı kredi ödemelerinde 90 güne varan ödemesiz dönem ve 36 aya kadar ödeme imkanı da sunulmaktadır. Son olarak 4 bankadan hızlı kredi çekilebileceği duyuruldu. Banka banka farklılık gösteren kampanyada başvuru yapana 100.000 TL'ye kadar hızlıca yatırılacak. Bazı bankalar 50.000 TL'ye kadar ödeme yaparken bazıları da 75.000 TL veriyor. Bu tutar 100.000 TL'ye kadar yükseliyor.

    Belge ya da imza şartı yok! Başvuruyu yapan parayı kapacak! Dört banka peş peşe duyurdu!

    Dört bankadan saniyesinde nakit para ihtiyacı olanlar için hızlı kredi müjdesini verdi. Bazı bankalar anında dijital krediyle müşterilerine çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Hal böyle olunca bankalar arasında kıyasıya rekabet sürüyor. Müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar tarafından kişilere başvuru yapmaları halinde 50.000-75.000-100.000 TL'ye kadar dijital kredi ödemesi yapılıyor. Başvuru yapanların kredi talepleri onaylandığı an paralar hesabınıza aktarılıyor.

    YAPI KREDİ'DEN ANINDA ŞUBESİZ KREDİ

    İhtiyaç anında krediniz Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nde! Üstelik şubeye gitmeden, krediniz anında hesabınıza yatıyor.

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    Anında Kredi, 100.000 TL'ye kadar olan tüm nakit ihtiyaçlarınızı size özel faiz oranları* ile anında karşılayabileceğiniz pratik bir bireysel kredidir.

    Kredi tutarı 50.000 TL üzerinde olan krediler için vade 24 ay ile sınırlı olup 50.000 TL ve altındaki kredilerde azami 36 ay olarak uygulanmaktadır.

        Üstelik, Anında Kredi'ye başvururken dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir ve kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönemli** Anında Kredi'ye İşCep veya İnternet Şubesi'nden başvuru yapabilirsiniz.

        *Kişiye özel uygulanacak faiz oranı müşteri özellikleri, kredi tutarı, kredi vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

        **90 güne varan ödemesiz dönem seçimi Bankamatiklerden yapılan Anında Kredi başvurularında geçerli değildir.

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        Akbank Mobil'e giriş yaptıktan sonra telefonunuzu sallayarak kullanabileceğiniz kredi tutarını hemen öğrenebilirsiniz. Dilerseniz anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

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        100.000 TL'ye kadar kredinizi 7/24 belgesiz, imzasız, saniyeler içinde hesabınızda. Akbank Direkt Kredi'ye hemen şimdi Akbank İnternet'e veya Akbank Mobil'e girerek, Akbank Direkt Kredi formunu doldurarak veya Akbank Telefon Şubesini arayarak başvurabilirsiniz.

        Akbank, kredi kullandırım koşullarını belirleme, değiştirme ve kullandırımı veya kampanyayı tamamen durdurma hakkını saklı tutar, ek bilgi/belge talebinde bulunabilir.

        Akbank sigortasız ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,76-1,96
        Akbank sigortalı ihtiyaç kredi faiz oranı: %1,64-1,84
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