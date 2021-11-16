Belge ya da imza şartı yok! Başvuruyu yapan parayı kapacak! Dört banka peş peşe duyurdu!

Dört bankadan saniyesinde nakit para ihtiyacı olanlar için hızlı kredi müjdesini verdi. Bazı bankalar anında dijital krediyle müşterilerine çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Hal böyle olunca bankalar arasında kıyasıya rekabet sürüyor. Müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar tarafından kişilere başvuru yapmaları halinde 50.000-75.000-100.000 TL'ye kadar dijital kredi ödemesi yapılıyor. Başvuru yapanların kredi talepleri onaylandığı an paralar hesabınıza aktarılıyor.

YAPI KREDİ'DEN ANINDA ŞUBESİZ KREDİ

İhtiyaç anında krediniz Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nde! Üstelik şubeye gitmeden, krediniz anında hesabınıza yatıyor.

Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve Yapı Kredi Mobil'den kredi başvurunuzu 36 ay vadeye kadar yapıp, onaylı kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Üstelik şubeye gitmeden, kullandığınız kredi tutarı hafta sonu dahil her gün anında hesabınıza geçer.

Yapı Kredi müşterisiyseniz Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şubesi'nden anında kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredinizi kullanabilirsiniz. Yapı Kredi Mobil / İnternet Şubesi şifreniz yoksa ya da şifrenizi unuttuysanız Şifre Al/ Şifremi Unuttum menüsünden hemen yeni bir şifre alabilirsiniz.