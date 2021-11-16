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    • Ekonomi
    • 16.11.2021 14:02
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    • 16.11.2021 14:02
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    Bitcoin ve Ethereum neden düşüyor? Kripto para neden düşüyor? 16 Kasım kripto paralar yorum son durum

    Kripto paralarda bugün sabah saatlerinden itibaren yaşanan düşüş dikkat çekti. Bitcoin ve Ethereum'da peş peşe yaşanan düşüşün ardından detaylar merak konusu olmaya başladı. Piyasalardaki gelişmeleri takip edenler özellikle uzman yorumlarını okumak istiyor. Peki, Bitcoin ve Ethereum neden düşüyor? Kripto para neden düşüyor? 16 Kasım kripto paralar son durum

    Bitcoin ve Ethereum neden düşüyor? Kripto para neden düşüyor? 16 Kasım kripto paralar son durum

    Kripto para birimlerinde yaşanan düşüşün hemen ardından gözler yapılan yorumlara çevrildi. 69 bin dolar seviyelerine gelerek rekor kıran Bitcoin'in 60 bin seviyelerine sert bir şekilde düşmesi herkesi şaşırttı. Peki, Bitcoin ve Ethereum neden düşüyor? Kripto para neden düşüyor? İşte 16 Kasım kripto para piyasalarında son durum

    BİTCOİN VE ETHEREUM NEDEN DÜŞÜYOR?

    Kripto para birimlerindenki düşüşün nedenlerinden birisinin ABD Başkanı Joe Biden'ın sermaye kazançlarına ilişkin vergi dilimini artırması gösteriliyor. Öte yandan aşırı alım bölgesindeki fiyatlamalar sonrası düzeltme hareketinin beklenmesi de düşüşte önemli rol oynuyor.

    İşte piyasalarda son gelişmeler;

    Bitcoin geçen hafta 69 bin dolarla tarihi zirvesini gördükten sonra salı sabahı itibarıyla gün içi işlemlerde yüzde 8'i aşan bir düzeltme yaparak 60 bin 588 dolara kadar geriledi. Ethereum da 4 bin 290 dolara kadar inerek 4 bin 878 dolarlık zirvesine göre yüzde 10.3 geriledi.

    Haftaya Taproot güncellemesiyle birlikte yukarı yönlü başlayan Bitcoin'deki satışın nedeni ise net değil. Düşüşün nedenleri arasında kâr realizasyonunun yanı sıra Çin'den gelen haberin de etkili olabileceği belirtiliyor. Coinglass verilerine göre 287,84 milyon dolar değerinde uzun pozisyon dört saat içerisinde kapatıldı.

        Bitcoin fonlarına giriş ise, ABD SPK'sının bitcoin vadeli sözleşmelerine dayalı ETF'lere onay vermesinin ardından yaşanan 1.5 milyar dolarlık haftalık girişin ardından gerilemeye sürdürüyor. Dört haftadır gerileyen fon girişleri bu hafta 174 milyon dolara kadar indi.
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        Haberler Ekonomi Bitcoin ve Ethereum neden düşüyor? Kripto para neden düşüyor? 16 Kasım kripto paralar yorum son durum
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