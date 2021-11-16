Bitcoin geçen hafta 69 bin dolarla tarihi zirvesini gördükten sonra salı sabahı itibarıyla gün içi işlemlerde yüzde 8'i aşan bir düzeltme yaparak 60 bin 588 dolara kadar geriledi. Ethereum da 4 bin 290 dolara kadar inerek 4 bin 878 dolarlık zirvesine göre yüzde 10.3 geriledi.