Kripto para birimlerinde yaşanan düşüşün hemen ardından gözler yapılan yorumlara çevrildi. 69 bin dolar seviyelerine gelerek rekor kıran Bitcoin'in 60 bin seviyelerine sert bir şekilde düşmesi herkesi şaşırttı. Peki, Bitcoin ve Ethereum neden düşüyor? Kripto para neden düşüyor? İşte 16 Kasım kripto para piyasalarında son durum
BİTCOİN VE ETHEREUM NEDEN DÜŞÜYOR?
Kripto para birimlerindenki düşüşün nedenlerinden birisinin ABD Başkanı Joe Biden'ın sermaye kazançlarına ilişkin vergi dilimini artırması gösteriliyor. Öte yandan aşırı alım bölgesindeki fiyatlamalar sonrası düzeltme hareketinin beklenmesi de düşüşte önemli rol oynuyor.
İşte piyasalarda son gelişmeler;
Haftaya Taproot güncellemesiyle birlikte yukarı yönlü başlayan Bitcoin'deki satışın nedeni ise net değil. Düşüşün nedenleri arasında kâr realizasyonunun yanı sıra Çin'den gelen haberin de etkili olabileceği belirtiliyor. Coinglass verilerine göre 287,84 milyon dolar değerinde uzun pozisyon dört saat içerisinde kapatıldı.