Kadınlara e-ticaret desteği (Ekonomi haberleri)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ev kadınlarının üretime katılmaları ve ekonomik değeri olan ürünlerini satabilmeleri için e-ticaret seferberliği başlatıyor. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, ev kadınlarının e-ticaretle tanışmaları için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile çalışma başlattıklarını belirterek, Türkiye'deki girişimci iş kadınlarının, ev kadınlarına bu anlamda mentorluk yapmalarının planlandığını söyledi. Önder, evde üretip dijital ortamda satış yapanlara daha önce vergi muafiyeti getirdiklerini de hatırlattı. PTT iştiraki PttAVM.com'un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu ise "Platformumuzda yer alan girişimcilere 100'ün üzerinde ülkede e-ihracat yapma imkânı sunuyoruz. Yani Mardin'de üretilen bir el dokuması halıyı Madrid'e gönderebileceğimiz gibi, tüm girişimcilerimizin dünyaya açılmalarını sağlayacağız" diye konuştu. Barış ŞİMŞEK

KUMBARADA 107 MİLYON BİRİKTİ

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile gençlere, çocuklara hem birikim yapma hem de emeklilik yolunu açıldı. Yapılan birikimlere yüzde 25 devlet katkısı da sağlanıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy, konuyla ilgili "Sisteme katılan 18 yaş altı yeni katılımcıların sayısı 101 bin 725'e, fon büyüklüğü ise 107 milyon liraya ulaştı" ifadesini kullandı. Hazal ATEŞ

EHLİYET SINAVINDA YENİ DÖNEM

Milli Eğitim Bakanlığı'nca e-sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında, sürücü adaylarını gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaştıracak animasyonlu soruların sorulması kararı alındı. Bakan Mahmut Özer, "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi, ölçülmesi istenen davranışların da net şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak" dedi. Uygulamanın diğer sınavlara da yeni bir bakış açısı getireceğini belirten Özer, "İşitme engelli adaylar için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu sorular için çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

HİLECİYE HAPİS CEZASI

Fırsatçılar, gıdada türlü hilelere başvuruyor. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, Tarım Bakanlığı'nın 2012'den itibaren yayımladığı listelere göre zeytinyağı başta olmak üzere yoğurt, tereyağı, salam, kaşar ve bal gibi ürünlerde hile olduğunu belirterek, "Her üründe farklı şekilde taklit ve tağşiş yapılıyor. Mesela zeytinyağına diğer tohum yağları katılıyor" dedi. Hilecilere cezaların arttığını anlatan Toprak, "İlk ifşada 55 bin-555 bin arası ceza verilirken, tekrarında 2 katı, 3'üncü kez tekrarında 1-5 yıl, yine tekrarında 5-10 yıl hapis istenecek" diye konuştu.

MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN GELİYOR

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık, yeşil liman, demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi, yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Yeşil kalkınma hedeflerimize hızlı adımlarla ilerliyoruz" dedi. Tasarım hızı saatte 176, işletme hızı ise 160 kilometre olacak şekilde ilk milli ve yerli elektrikli tren üretimi için çalışmaları tamamladıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Trenler çok kısa süre içinde hizmete girecek" diye konuştu.

KİRALIK ZENGİNLİK!

Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos ve Bill Gates'in Türkiye koylarını gezdiği ultra lüks yatlarda tatil yapmak mümkün. Bezos'un kullandığı Flying Fox da, bu yıl iki kez Türkiye'ye gelen Bill Gates'in tatil yaptığı Lana da kiralık. Flying Fox'u kiralamak isteyenlerin 1 hafta için en az 3 milyon euro ödemesi gerekiyor. Lana'nın da haftalık kirası 1.8 milyon eurodan başlıyor.

ÖĞRETMENLER İNDİRİMLİ UÇACAK

Türk Hava Yolları (THY), düzenlediği özel kampanya kapsamında öğretmenler ve beraberinde seyahat edecek aile üyelerine yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirim uygulayacak. Yurt içi uçuşlarda geçerli indirimden yararlanmak isteyen öğretmenler 24 Nisan 2022'ye kadar satın alacakları biletler ile yine bu tarihe kadar yapacakları uçuşlarda yüzde 20 indirimli seyahat edebilecek.

EN SEVİLEN BANKA SEÇİLDİ

ZIiraat Bankası, "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırmasında geçmiş 5 yılda olduğu gibi 2021'de de Türkiye'nin en sevilen bankası seçildi. Brand Week İstanbul 2021'de gerçekleştirilen törende Ziraat Bankası adına ödülü Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz aldı.