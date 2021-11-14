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    • Ekonomi
    • 14.11.2021 16:06
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    • 14.11.2021 16:06
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    Ve tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Bakan Bilgin duyurdu: Ocak 2022'de Meclis'te!

    3600 ek gösterge için geri sayım sürerken son dakika açıklamalar peş peşe geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Memur- Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda 3600 ek gösterge ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin açıklamasında, " 3600 ek gösterge meselesini Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM’ye getireceğiz. " ifadelerine yer verdi. Bu gelişmelerin arkasından vatandaşlar 3600 ek gösterge hakkında araştırmalara başladı. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 gösterge hangi meslek grupları dahil olacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Bakan Bilgin duyurdu! Ocak 2022’de Meclis’te!

    3600 ek gösterge için kritik tarih belli oldu. Memurların maaşlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan 3600 Ek gösterge ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan son dakika açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek göstergesinin 2022 yılının sonuna kadar çözüme kavuşturulacağını belirtmişti. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasında, "3600 ek gösterge meselesini Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." ifadelerine yer verdi!

    3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması etkinliğinde konuşan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarıyla ilgili tarih vererek ocak ayında Meclis'e getirileceğini duyurdu. Bilgin konuşmasında, "3600 Ek Göstergede çalışmalarımız sona yaklaşıyor. Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN DA TARİH VERDİ

    Başkan Erdoğan da aynı etkinlikte yaptığı konuşmada 2022 sonuna kadar 3600 ek gösterge sorununun çözüme ulaşacağını belirtti. Erdoğan konuyla ilgişi olarak, "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

    Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

    Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

    Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

        3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

        3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.

        Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

        Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.
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        Haberler Ekonomi Ve tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Bakan Bilgin duyurdu: Ocak 2022'de Meclis'te!
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