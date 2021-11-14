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    • Ekonomi
    • 15.11.2021 06:30
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    • 15.11.2021 06:35
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    15 Kasım yarım, reşat, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 22-18-14 ayar altın, bilezik fiyatları!

    Yaşanan peş peşe değişimlerin hemen ardından altın fiyatlarına olan ilgi artıyor. Yatırımcılar sabah saatleriyle birlikte alış ve satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Cuma günü altın piyasasında, en düşük 588 bin 500 lira, en yüksek ise 594 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 588 bin 500 liradan kapatmıştı. Peki, 15 Kasım yarım, reşat, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22-18-14 ayar altın, bilezik fiyatları!

    15 Kasım yarım, reşat, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 22-18-14 ayar altın, bilezik fiyatları!

    Yastık altı yatırımı olarak tarif edilen altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası alış satış fiyatları merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 961,00 lira, Cumhuriyet altını 3.934,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 594,00 liradan işlem görmüştü. Peki, 15 Kasım yarım, reşat, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 22-18-14 ayar altın, bilezik fiyatları kaç TL? İşte alış satış fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,03 azalışla 594,00 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, son kapanışta çeyrek altın 961,00 lira, Cumhuriyet altını 3.934,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 594,00 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 588 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 588 bin 500 liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 588 bin 500 lira, en yüksek ise 594 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 588 bin 500 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 298 milyon 21 bin 872,84 lira, işlem miktarı ise 504,44 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 308 milyon 212 bin 511,97 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

            Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

            PERŞEMBE CUMA
            KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
            24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 594,00 594,20 593,80 594,00
            Cumhuriyet Ata Lira 3.914,00 3.935,00 3.913,00 3.934,00
            22 Ayar Bilezik(Gr.) 541,70 545,70 541,70 545,70
            Lira(Tam) Ziynet 3.825,00 3.845,00 3.824,00 3.844,00
            Yarım Ziynet 1.913,00 1.923,00 1.913,00 1.923,00
            Çeyrek Ziynet 956,00 961,00 956,00 961,00

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            Haberler Ekonomi 15 Kasım yarım, reşat, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 22-18-14 ayar altın, bilezik fiyatları!
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