15 Kasım yarım, reşat, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 22-18-14 ayar altın, bilezik fiyatları!

Yastık altı yatırımı olarak tarif edilen altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası alış satış fiyatları merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 961,00 lira, Cumhuriyet altını 3.934,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 594,00 liradan işlem görmüştü. Peki, 15 Kasım yarım, reşat, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 22-18-14 ayar altın, bilezik fiyatları kaç TL? İşte alış satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?