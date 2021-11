Emsal karar geldi! Milyonlarca çalışan bekliyordu! İşe girenler istifa etmeden SGK'ya bunu verirseniz tazminat alacaksınız...

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir amaçla feshi durumunda, çalışılan her tam sene için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bu anlamda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun (Esas No: 2016/1419, Karar No: 2019/1183) karar kapsamında bundan sonra tazminat ödemesi konusu ile ilgili hiçbir engel kalmadı. 3600 gününü doldurmasına ve 15 senelik sigortalılık zamanı olmasına karşın EYT mağduru olan yani yaş engeline takılan vatandaşlardan bazıları işyerinden ayrılmak istiyor. Bu gibi hallerde işveren işten çıkan işçisine 3600 kıdem tazminatı dilekçesi ile müracaat yapılarak ödemesini gerçekleştiriyor.