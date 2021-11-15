Emsal karar geldi! Milyonlarca çalışan bekliyordu! İşe girenler istifa etmeden SGK'ya bunu verirseniz tazminat alacaksınız...

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir amaçla feshi durumunda, çalışılan her tam sene için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bu anlamda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun (Esas No: 2016/1419, Karar No: 2019/1183) karar kapsamında bundan sonra tazminat ödemesi konusu ile ilgili hiçbir engel kalmadı. 3600 gününü doldurmasına ve 15 senelik sigortalılık zamanı olmasına karşın EYT mağduru olan yani yaş engeline takılan vatandaşlardan bazıları işyerinden ayrılmak istiyor. Bu gibi hallerde işveren işten çıkan işçisine 3600 kıdem tazminatı dilekçesi ile müracaat yapılarak ödemesini gerçekleştiriyor.
EMSAL KARAR GELDİ
1999 senesinden önce işe giren kişileri ilgilendiren karar kapsamında emekli olmak için prim ve yıl süresini doldurmasına rağmen yaş engeline takılan kişilere 3600 kıdem tazminatı konusunda büyük bir avantaj sağlandı. Bu haktan şimdilik sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girenler yararlanabiliyor. Normalde işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alabilmek için iş akdinin feshinin haklı bir nedene dayanması, askerlik nedeniyle işten ayrılması, kadınların evlendikten sonra bir yıl içinde istifa etmesi veya emekli olması gerekiyor.
Ancak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girenler, 15 yıl sigorta ve 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiklerinde, istifa ederek kıdem tazminatı alabiliyorlar.
SGK'DAN YAZI ALMAK GEREKİYOR
Yaş dışındaki koşulları yerine getirerek kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kıdem tazminatına hak kazanıldığına dair yazı almak gerekiyor. SGK'dan gerekli yazıyı alanlar, hangi gerekçeyle olursa olsun istifa ettiklerinde kıdem tazminatı alabilirler.
Bir işte çalışırken, SGK'dan yazı almak suretiyle kıdem tazminatını alıp ayrılmış olanlar, girdikleri ikinci işten ayrıldıklarında da aynı yöntemle kıdem tazminatı alabiliyor. Bu konuda yasada herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.