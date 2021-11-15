SGK - SSK -Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu! Ne zaman emekli olurum? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

Milyonlarca çalışan emeklilik ve maaş hesaplaması hakkında nerdeyse her gün araştırmalar yapıyor. Yıllardır emeklilik için gün sayanlar ve emeklilik zamanının gelmesini iple çekenler ne kadar maaş alacaklarının hesabını yapıyor. 4A-4B ve 4C'li olarak ne kadar maaş alacağınızı merak ediyorsanız haberimiz içerisinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. Öte yandan memur ve emekli maaşlarına ocak ve temmuz aylarında enflasyon rakamlarına göre zam yapılıyor. Enflasyon oranındaki yükseliş arttıkça memur ve emeklinin yılbaşında alacağı maaşa da enflasyon farkı gelmiş oluyor. Peki, Ne zaman emekli olurum? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A-4B ve 4C'li olarak kaç TL maaş alırım? İşte tüm merak edilenler!
2022 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası, ekonomistlerle gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Bununla beraber burada belirtilen tahmini enflasyon 2022 emekli zammı için ipuçlarını verdi.
Bugün enflasyon verileri açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti.
TAHMİN TUTARSA EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 8,46 OLACAK
Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emekli zammı Ocak ayında yüzde 8,46 olarak öne çıkacak. Buna göre en düşük esnaf emekli maaşı 2 bin 350 liradan 2 bin 548 liraya yükselecek.
Bağ-Kur tarım emeklileri için en düşük maaş 1.867 liradan 2.025 liraya yükselirken, taban aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 liradan 2.846 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 1.626 liradan 1.764 liraya çıkacak.