Ayın ilk günlerinden bu yana Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin yapılacağı tarih ödeme alanlar tarafından araştırılıyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ödemelerle ilgili merak edilen bilgiyi paylaştı. Peki, SED ödemesi yattı mı? Kasım ayı SED yardımı ne zaman yatacak? 2021 SED yardım sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

KASIM AYI SED YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bu ay 172 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

İşte sorgulama işlemine dair bilgiler;