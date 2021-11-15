600 ve 700 TL taksitle 240 ay vadeli 134.571,97 TL'ye evler! TOKİ kurasız daire satışı! Hangi ilde kaç tane daire satılıyor?

TOKİ EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI
Toki konutlarına sahip olmak isteyen kişilerden bazı şartları taşımaları talep edilir. Bu şartlara sahip olan kişiler başvuru yaparak evlerine kavuşabilirler. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Toki başvuru şartları şunlardır;
25 yaşından büyük olmak
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Toki konutu yapılacak il ve bölgede 1 yıldan uzun süredir yaşıyor olmak
İkametinin konutun yapılacağı ilde olması
Toki'den daha önce ev satın almamış olmak
Şehit ailelerinde, harp malulleri, dullar ve yetimlerde en az 3 yıldır ikamet ediyor olmak
Başvuru yapacak kişinin kendisine, çocuklarına ya da eşine ait konutun olmaması (bağ, bahçe vs. hariç)
Hane halkının toptan gelirinin 5500 üzerinde olmaması
Toki'nin İstanbul'da yapılacak olması durumunda toplam gelirin 6000 üzerinde olmaması
Aynı aileden birden fazla kişinin başvuru yapmamış olması
Bu şartları taşıyan kişiler kendilerinden talep edilen başvuru belgeleriyle belirlenen banka şubelerinden ya da e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.