600 ve 700 TL taksitle 240 ay vadeli 134.571,97 TL'ye evler! TOKİ kurasız daire satışı! Hangi ilde kaç tane daire satılıyor?

TOKİ KONUT ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Kura neticesi konut hakkı elde eden bireylerin ilk olarak kendilerinden talep edilen %10'luk peşinatı ödemeleri gerekir. Bu peşinat dışında kalan tutar ise 8, 9, 10, 12 sene vadeli olarak her ay anlaşmalı bankalara ödenir. Vade senesi konut tarzına bağlı olarak değişir. Mesela alt gelir grubunda konutlar amacıyla vade 12 sene olurken 3+1 eve sahip olan şahıslar ödeyecekleri peşinata bağlı olarak 8, 9 ya da 10 sene vadeli olarak ödeme yaparlar. Bunun amacıyla ev sahibi olan bireylerin Ziraat Bankası'nda ya da Halk Bankası'nda sözleşme imzalamaları gerekir. İlk taksitlerin ödenmesi ise sözleşmenin imzalandığı ay itibariyle başlar.