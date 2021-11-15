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    • Ekonomi
    • 15.11.2021 15:26
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    • 15.11.2021 15:36
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    600 ve 700 TL taksitle 240 ay vadeli 134.571,97 TL'ye evler! TOKİ kurasız daire satışı! Hangi ilde kaç tane daire satılıyor?

    TOKİ kurasız daire satışı! Hangi ilde kaç tane daire satılıyor? TOKİ her vakit bulunduğu gibi evi olmayan kirada oturan dar gelirli vatandaşlarımızın yanı sıra yer alıyor. Bu anlamda kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanında oluşturulan ucuz konutlar TOKİ resmi internet sitesi aracılığı ile duyuruluyor. Kurumun son dönemlerde paylaştığı ilanlar Konya, Adapazarı, Sivas, Kastamonu, Erzincan, Aydın, Erzurum, Giresun'da toplu konutlar satışa sunuluyor.

    Takvim
    TOKİ kurasız daire satışı! 600 ve 700 TL taksitle 240 ay vadeli...

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı makul fiyatlara satışlara başladı. Açık satış tekniği ile satışa çıkarılan evleri alabilmek isteyenler TOKİ'ye başvurabiliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı doğrultusundan satışa yayılan konutlar değişik kategorilerde satılmaktadır. Alt gelir grubu amacıyla imal edilen ucuz konutlar çok çok sayıda müracaat aldığı amacıyla kuralı olarak satılmaktadır.

    TOKİ İLLERE GÖRE KONUT SATIŞLARI

    TOKİ İLLERE GÖRE KONUT SATIŞLARI

        TOKİ İLLERE GÖRE KONUT SATIŞLARI

        KONUT BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ EVLERİ BAŞVURU ŞARTLARI

        Toki konutlarına sahip olmak isteyen kişilerden bazı şartları taşımaları talep edilir. Bu şartlara sahip olan kişiler başvuru yaparak evlerine kavuşabilirler. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        Toki başvuru şartları şunlardır;

        25 yaşından büyük olmak

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        Toki konutu yapılacak il ve bölgede 1 yıldan uzun süredir yaşıyor olmak

        İkametinin konutun yapılacağı ilde olması

        Toki'den daha önce ev satın almamış olmak

        Şehit ailelerinde, harp malulleri, dullar ve yetimlerde en az 3 yıldır ikamet ediyor olmak

        Başvuru yapacak kişinin kendisine, çocuklarına ya da eşine ait konutun olmaması (bağ, bahçe vs. hariç)

        Hane halkının toptan gelirinin 5500 üzerinde olmaması

        Toki'nin İstanbul'da yapılacak olması durumunda toplam gelirin 6000 üzerinde olmaması

        Aynı aileden birden fazla kişinin başvuru yapmamış olması

        Bu şartları taşıyan kişiler kendilerinden talep edilen başvuru belgeleriyle belirlenen banka şubelerinden ya da e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

        TOKİ EV BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

        Toki evlerinden birisine sahip olmak isteyen kişiler banka şubelerinden yapacakları başvurularda kendilerinden istenilen belgeleri şube yetkilisine vermek zorundadır.

        Başvuru sırasında teslim edilmesi gereken belgeler şunlardır;

        Nüfus cüzdanı fotokopisi

        Emeklilerin Sgk'dan alacakları Emekli Kimlik Belgesi

        Şehit ailelerinin, dulların, yetimlerin ve harp malullerinin Sgk'dan alacakları Hak Sahipliği Belgesi

        Engellilerin minimum %40 engeli olduğunu belirten heyet raporu

        Bu belgelerle birlikte kişiler konutların yapılacağı ilde belirlenmiş olan Ziraat Bankası ve Halk Bankası şubelerine gitmeleri ve başvurularını gerçekleştirmeleri gerekir. Başvuru sırasında kişiler şubelerde başvuru ücretini ödeyerek başvuru ve satın alma taahhütnamesini imzalarlar.

            TOKİ KONUT ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

            Kura neticesi konut hakkı elde eden bireylerin ilk olarak kendilerinden talep edilen %10'luk peşinatı ödemeleri gerekir. Bu peşinat dışında kalan tutar ise 8, 9, 10, 12 sene vadeli olarak her ay anlaşmalı bankalara ödenir. Vade senesi konut tarzına bağlı olarak değişir. Mesela alt gelir grubunda konutlar amacıyla vade 12 sene olurken 3+1 eve sahip olan şahıslar ödeyecekleri peşinata bağlı olarak 8, 9 ya da 10 sene vadeli olarak ödeme yaparlar. Bunun amacıyla ev sahibi olan bireylerin Ziraat Bankası'nda ya da Halk Bankası'nda sözleşme imzalamaları gerekir. İlk taksitlerin ödenmesi ise sözleşmenin imzalandığı ay itibariyle başlar.
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            Haberler Ekonomi 600 ve 700 TL taksitle 240 ay vadeli 134.571,97 TL'ye evler! TOKİ kurasız daire satışı! Hangi ilde kaç tane daire satılıyor?
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