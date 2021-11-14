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    • Ekonomi
    • 14.11.2021 15:47
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    • 14.11.2021 15:57
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    SON DAKİKA! Bakan Vedat Bilgin 3600 ek göstergeyle ilgili tarih verdi: Ocak ayında Meclis'te

    Son dakika haberine göre Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması etkinliğinde konuşan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarıyla ilgili tarih vererek "Ocak ayında Meclis'e getireceğiz." dedi.

    Bakan Bilgin duyurdu: 3600 ek gösterge Meclis’e geliyor

    Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması etkinliğinde konuşan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarıyla ilgili tarih vererek ocak ayında Meclis'e getirileceğini duyurdu. Bilgin konuşmasında, "3600 Ek Göstergede çalışmalarımız sona yaklaşıyor. Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." dedi.

    BAŞKAN ERDOĞAN DA TARİH VERDİ
    Başkan Erdoğan da aynı etkinlikte yaptığı konuşmada 2022 sonuna kadar 3600 ek gösterge sorununun çözüme ulaşacağını belirtti. Erdoğan konuyla ilgişi olarak, "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Bakan Vedat Bilgin 3600 ek göstergeyle ilgili tarih verdi: Ocak ayında Meclis'te
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