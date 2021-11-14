THY'den öğretmenlere yüzde 20 indirim!

Yurt içi uçuşlarda geçerli indirimden yararlanmak isteyen öğretmenler 24 Nisan 2022'ye kadar satın alacakları biletler ile yine bu tarihe kadar yapacakları uçuşlarda yüzde 20 indirimli seyahat edebilecek.

KAMPANYA ŞARTLARI

Kampanyadan yararlanabilmek için Miles&Smiles üyeliği zorunlu olacağından THY internet sitesi üzerinden Miles&Smiles üyeliği yoksa oluşturulması, söz konusu üyelik hesabından kimlik numarası girilmesi ve "Kişisel Bilgilerim" kısmında "Öğretmen" alanının işaretlenmesi gerekiyor.