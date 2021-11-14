Gıda teröristleri şimdi yandı! Hapis cezası istenebilecek!

'FİZİKSEL OLARAK BAKTIĞIMIZDA ANLAŞILMIYOR'

Son ifşa listesinin yaklaşık 14 ay önce; 17 Eylül 2020'de paylaşıldığını hatırlatan Toprak "Bu ifşaların devam edip, bu cezaların da yürürlüğe konması önemli" dedi. Bakanlığın 2012'den itibaren yayımladığı listelerde zeytinyağı başta olmak üzere yoğurt, tereyağı, salam, kaşar peyniri ve bal gibi ürünlerde taklitlerin olduğunu söyleyen Toprak, "Her üründe farklı şekilde taklit ve tağşiş yapılıyor. Fiziksel olarak baktığımızda anlaşılmıyor.