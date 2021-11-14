Gıda teröristleri şimdi yandı! Hapis cezası istenebilecek!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni genelgesi ile gıdada taklit ve tağşiş ürünlerde cezaların artırıldığını, hapis cezasının geldiğini hatırlatan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, "Eskiden ifşa etmek yeterli olmuyordu. Ceza ödenip, tekrar gıdada sahtecilik yapılıyordu. Artık hapis cezası da istenecek" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 Kasım günü 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tarladan sofraya güvenilir gıda anlayışıyla, tüketici sağlığını en üst düzeyde korumaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğüne dikkati çekti.
"Gıdada taklit veya tağşiş ile ilgili cezaları caydırıcı hale getirdik" diyen Bakan Pakdemirli, son 10 yılda 1609 firmanın 3 bin 605 farklı parti gıda ürününde taklit veya tağşiş yaptığını kamuoyu ile paylaştıklarını da kaydetti.