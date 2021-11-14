Reklam oscarı Holonext’in (Ekonomi haberleri)

İş dünyası İstanbul'daki Felis Ödülleri 2021 gecesinde bir araya geldi. Satış, pazarlama ve yenilikçi teknolojiler alanlarında yılın en iyilerine Reklam Oscar'ları verildi. Ödül töreninin ilk bölümünde yedi Büyük Ödül dağıtıldı. Arçelik için hazırladığı Artırılmış Gerçeklik (AR) ile Ürünü Evinde Görüntüle uygulamasını hayata geçiren HoloNext yenilikçi teknolojiler alanında ödül aldı. HoloNext kurucusu Güven Çelikkaya ödülünü ekip arkadaşları Kaan Öztürk ve Melih Türkmen'le birlikte aldı. FELİS Ödülleri bu yıl 4 bin 339 başvuru alarak rekora imza attı.

BOĞAZ'DA YAT MODASI

İstanbul'da son dönemde popülaritesi giderek artan yat organizasyonları dikkat çekiyor. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Boğaz turunun yanı sıra, romantik evlilik teklifleri, sürpriz doğum günleri ve partiler de yat turizmini canlandırdı. Sektörün lider firmalarından Erdoğan Kaptan Denizcilik de oluşan talebe yetişmek için ciddi bir çalışma içinde. Alipaşazade Bazaar'la güçlerini birleştiren Erdoğan Kaptan, yatta Türk ürünlerini de sunuyor.

AYCI'YA DEVLET NİŞANI

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından "Altın Işıklar Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı Yüce Kordonu" taltif edildi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen törenle Japonya Başbakanı Başdanışmanı ve Büyükelçi Suzuki Kazuhiro tarafından takdim edilen nişanı alan en genç isim olan Aycı, bu nişanı ile taltif edilen altıncı Türk oldu.

PİLOTLARA YENİ ŞART

Görev yapmak için tıbbi gereklilikleri sağlayamayan ya da sınırda sağlayan uçuş personeli, bir dizi testten geçirilerek görev başına geçebilecek. Bu kapsamdaki pilot ve kabin görevlileri, radyo (telsiz) sesini duyabilme acil iniş alanı seçebilme, öfke, ajitasyon veya yüksek ruh hali, yargılama durumu gibi bir dizi kıstasla değerlendirmeye tabi tutulacak.

EN DİRENÇLİ HAVALİMANIYIZ

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en dirençli havalimanı olduğunu belirterek "2020'de birinciydik ve 2021'de de birinci olacağız" dedi BBC World News'e açıklamalarda bulunan Samsunlu, salgın sürecinde aşılamanın artması ile birlikte havacılık sektöründe yaşanan toparlanmaya dikkat çekerek sektörün şu anda çok daha iyi durumda olduğunu ve normalleşme sürecinin devam ettiğinin altını çizdi.