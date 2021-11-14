İstanbul’da ekmek fiyatları ne kadar oldu? İstanbul’da halk ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL? İHE ekmek fiyatları 2021!

İstanbul'da ekmek fiyatlarıyla ilgili değişikliğe gidildi. Yüzde 25'lik zam teklifi İTO tarafından kabul edildi. Bu kararla birlikte, 12 Kasım 2021 Cuma gününden itibaren 230 gram ekmek, İstanbul'da zamlı olarak satılacak. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından güncel ekmek fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da ekmek fiyatları ne kadar oldu? İstanbul'da halk ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte tüm merak edilenler!
İSTANBUL'DA EKMEK FİYATI NE KADAR OLDU?
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ekmeğe getirilen zammı onayladı.
230 gramlık ekmek eylülden itibaren bazı ilçelerde 2,5 liradan satılmaya başlanmıştı.
Yüzde 25'lik fiyat artış İTO'nun dün akşam yapılan meclis toplantısında onaylandı. Böylece İstanbul'da ekmeğe gelen zam resmileşmiş oldu.
12 Kasım 2021 tarihinden itibaren İTO'ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği, 2,5 liradan satacak.
İSTANBUL HALK EKMEK FİYATLARI
50 gram (sade, kepekli ve tuz ilavesiz) Akdeniz Ekmeği 40 kuruştan 50 kuruşa; 670 gram normal tost ekmeğinin fiyatı ise 5,75 liradan 8 lira 50 kuruşa yükseldi.
250 gram normal ve kepekli ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam ederken, 3 lira 50 kuruş olan 175 gramlık İHE Minnak Bebe Bisküvisi ile 4-5 çeşit mamulün fiyatı değişmedi.