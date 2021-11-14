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    • Ekonomi
    • 14.11.2021 09:24
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    • 14.11.2021 09:30
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    İstanbul’da ekmek fiyatları ne kadar oldu? İstanbul'da halk ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL? İHE ekmek fiyatları 2021!

    Ekmek fiyatlarıyla ilgili yüzde 25 zam teklifi resmileşti. İstanbul Fırıncılar Odası'nın İstanbul'da ekmek fiyatlarının 2 TL'den 2.5 TL'ye çıkmasını öngören ağustos ayındaki zam talebi, İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) 3 ay sonra kabul edildi. Buna karara göre, 12 Kasım 2021 Cuma gününden itibaren 230 gram ekmek, İstanbul’da zamlı olarak satılacak. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından güncel ekmek fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul’da ekmek fiyatları ne kadar oldu? İstanbul'da halk ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İstanbul’da ekmek fiyatları ne kadar oldu? İstanbul’da halk ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL? İHE ekmek fiyatları 2021!

    İstanbul'da ekmek fiyatlarıyla ilgili değişikliğe gidildi. Yüzde 25'lik zam teklifi İTO tarafından kabul edildi. Bu kararla birlikte, 12 Kasım 2021 Cuma gününden itibaren 230 gram ekmek, İstanbul'da zamlı olarak satılacak. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından güncel ekmek fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da ekmek fiyatları ne kadar oldu? İstanbul'da halk ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte tüm merak edilenler!

    İSTANBUL'DA EKMEK FİYATI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) ekmeğe getirilen zammı onayladı.

    230 gramlık ekmek eylülden itibaren bazı ilçelerde 2,5 liradan satılmaya başlanmıştı.

    Yüzde 25'lik fiyat artış İTO'nun dün akşam yapılan meclis toplantısında onaylandı. Böylece İstanbul'da ekmeğe gelen zam resmileşmiş oldu.
    12 Kasım 2021 tarihinden itibaren İTO'ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği, 2,5 liradan satacak.

    İSTANBUL HALK EKMEK FİYATLARI

    50 gram (sade, kepekli ve tuz ilavesiz) Akdeniz Ekmeği 40 kuruştan 50 kuruşa; 670 gram normal tost ekmeğinin fiyatı ise 5,75 liradan 8 lira 50 kuruşa yükseldi.

    250 gram normal ve kepekli ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam ederken, 3 lira 50 kuruş olan 175 gramlık İHE Minnak Bebe Bisküvisi ile 4-5 çeşit mamulün fiyatı değişmedi.

        "GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR"

        Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli, "Beklenen bir tarife onayıydı. İstanbul Ticaret Odası Meclisi toplandı ve dün akşam bu konuda karar verdi. Meslek komitesi daha önce müracaatını yapmıştı. Beklenti halindeydik. Geç kalınmış bir karar aslında. Çünkü buğday fiyatları sürekli artıyor. Buğday fiyatlarının önüne geçilmesi lazım. Buğday fiyatları arttığı sürece de un fiyatları artacak. Un ve buğday fiyatı serbest piyasada belirlenirken ekmek tarifeye bağlı. Bu konuda fırıncı esnafı zor duruma düşüyor. Fiyat tarifesiyle ilgili beklenti vardı. Geç kalınmış bir karardır" dedi.


        "BİZDE HENÜZ ZAM YOK"

        Resmi zamdan haberi olmadığı için ekmeğe henüz zam yapmadıklarını belirten fırıncı Kadir Demirci ise "Bizde henüz alınmış bir karar yok. 250 gram ekmek 2 liradan, 320 gram ekmek de 2.5 liradan satmaya devam ediyoruz. Bize henüz bir zam kararı söylenmedi" diye konuştu. Ekmek fiyatının çok değişik olduğunu söyleyen bir müşteri ise "Ekmek bazı fırınlarda 2.5 lira bazı yerlerde 2 lira. 1.5 liraya veren bakkallar da var" şeklinde konuştu.
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