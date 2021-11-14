İstanbul’da ekmek fiyatları ne kadar oldu? İstanbul’da halk ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL? İHE ekmek fiyatları 2021!



"BİZDE HENÜZ ZAM YOK"



Resmi zamdan haberi olmadığı için ekmeğe henüz zam yapmadıklarını belirten fırıncı Kadir Demirci ise "Bizde henüz alınmış bir karar yok. 250 gram ekmek 2 liradan, 320 gram ekmek de 2.5 liradan satmaya devam ediyoruz. Bize henüz bir zam kararı söylenmedi" diye konuştu. Ekmek fiyatının çok değişik olduğunu söyleyen bir müşteri ise "Ekmek bazı fırınlarda 2.5 lira bazı yerlerde 2 lira. 1.5 liraya veren bakkallar da var" şeklinde konuştu.