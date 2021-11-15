12 projede 15 bin konut: 3 dev ihaleden 5 milyar lira





YENİ PROJELER SATIŞTA

Emlak Konut, 15 bin adetlik konut harekâtına ihalelerin yanı sıra satışa sunduğu projelerle de devam ediyor. Şirketin Küçükçekmece'de yer alan Bizim Mahalle Projesi'nin birinci etabında üçüncü kısım satışa sunuldu. Projede 388 konut ve 13 ticari ünite bulunuyor. Başakşehir'de satışlarının 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandığı Vadi Evleri 1. etap projesinin devamı olarak sunulan 2. etabın da satışına başladı. Bu projede toplam 387 konut üretiliyor.



ÖN TALEP TOPLANIYOR

Ayrıca şu anda Avcılar ve Çekmeköy projeleri için ön talep toplanıyor. Çekmeköy'de başlayacak proje, doğayla iç içe bir konumda, az katlı yatay mimari anlayışıyla hazırlanıyor. 4 bin adet bağımsız bölümün planlandığı, farklı tipte daire seçenekleri yer alıyor. Avcılar'ın Firüzköy'de Küçükçekmece Gölü'ne komşu konumu ile hayata geçirilecek projede ise farklı etaplar halinde toplamda 6 bine yakın konut üretilmesi planlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, bu projenin de Çekmeköy'de olduğu gibi geniş bahçe, balkon ve teras alanlarına sahip daireler şeklinde planlanıyor.

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