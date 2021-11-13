32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları! Türk lirası ve altın hesabı için en yüksek faiz veren bankalar hangileri?

Belli bir birimi olan ve bunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar 32 gün vadeli mevduat hesabı faiz oranlarının getirilerini olabildiğince merak ediyor. Türk lirası ve Dolar ve altın hesabı amacıyla en yüksek faiz veren bankalar sayfamızda listeli olarak bulunuyor. Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli bulunduğu ve hesaplama yapma olanağınız bulunduğu amacıyla vade bitiminde, bankanın sunmuş bulunduğu faiz seviyesine göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz. Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden değişik olabilir. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük üstünlüğü risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
KASIM'DA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı?Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
50.000 TL için 32 Gün Mevduat Kazançları
Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 12.25
Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 17.00
Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 17.75
ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 18.00