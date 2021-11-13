32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları! Türk lirası ve altın hesabı için en yüksek faiz veren bankalar hangileri?

2021 KASIM ALTIN HESABINDA EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR

Birçok Fed uzmanı altına yatırımın uzun vadede kar sağlayacağından hemfikir. Türkiye vatandaşları da geleneksel olarak altına yatırım yapmayı seven ve altını güvenli bulan vatandaşlar olduğu için pandemi döneminde de birikim aracı olarak altını seçti. Kıymetli metallerin değerlendiği bu dönemde sadece altın değil; gümüş ve bakır da yatırımcısına kazandırmaya başladı.

Odeabank, ING Bank ve Burgan Bank'ın altın hesapları şu an çok kazandırıyor. Peki en çok kazandıran altın hesabı hangisi? Altın almak isteyen ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için en güncel altın hesabı faiz oranlarını hazırladık. İşte bankaların en yüksek faiz oranı veren altın hesabı ve altın hesabında komisyon ücreti almayan bankalar listesi!