13 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu merak ediliyor. Evde bakım maaşı alan yüz binlerce vatandaş Kasım ayının ortalarında ödemenin hesaplarda olacağı tarihi araştırıyor. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödenen evde bakım maaşının hesabınıza yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden kontrol edilebilmektedir. Peki, 13 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Güncel liste açıklandı mı? İşte detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Evde bakım maaşının Kasım ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
İşte merak edilen detaylar;
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.