13 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu merak ediliyor. Evde bakım maaşı alan yüz binlerce vatandaş Kasım ayının ortalarında ödemenin hesaplarda olacağı tarihi araştırıyor. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödenen evde bakım maaşının hesabınıza yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden kontrol edilebilmektedir. Peki, 13 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Güncel liste açıklandı mı? İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Evde bakım maaşının Kasım ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

İşte merak edilen detaylar;